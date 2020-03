On This Day: De megaklapper van Alonso in Melbourne

De tweevoudig wereldkampioen kwam op het semi-stratencircuit in aanraking met Esteban Gutierrez en maakte en enorme tetter mee. Alonso moest de volgende race in Bahrein noodgedwongen vanaf de zijlijn toekijken. We blikken met deze fotogallery nog eenmaal terug op de megacrash.

