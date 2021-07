Coureurs verschillen van aanpak voor eerste sprintkwalificatie

In plaats van de gebruikelijke kwalificatie zal dit weekend op Silverstone een 17 ronden tellende sprintrace de startopstelling voor de Britse Grand Prix bepalen. Nadat hij vrijdag de snelste was in de kwalificatie zal Lewis Hamilton de zogenaamde sprintkwalificatie vanaf de eerste startplek aan mogen vangen, maar de Brit is niet van plan om het rustig aan te doen.

“Ik ga volle bak”, blikt Hamilton vooruit op de sprintkwalificatie, waar naast de pole-position ook drie WK-punten te verdienen zijn voor de winnaar. “Ik moet alles gaan geven. Het is niet eenvoudig om de Red Bull in te halen, dus het helpt wel echt dat we staan waar we nu staan. Maar we moeten allereerst goed weg zien te komen en daarna liggen er nog genoeg obstakels en valkuilen op ons te wachten, dus het gaat interessant worden. Ik denk wel dat we de auto daar hebben waar we hem willen, dus we zullen zien.”

Agressieve aanpak of op safe spelen?

Waar Hamilton dus alles op alles zal zetten om zijn eerste plek vast te houden, zien andere coureurs de sprintkwalificatie als een uitgelezen kans om na een teleurstellende kwalificatie nog wat plekken winst te boeken voor de startopstelling van de race op zondag. Een van die coureurs is Carlos Sainz, die zich vijf plekken achter teamgenoot Charles Leclerc als negende heeft gekwalificeerd: “We hebben een goede kans om te pushen”, blikt de Spanjaard vooruit. “We moeten zien wat we kunnen doen om nog wat plekken goed te maken, omdat de auto in de kwalificatie echt als top-zes materiaal voelde. We zullen ons dus een weg naar voren moeten zien te knokken.”

In tegenstelling tot zijn voormalig teamgenoot is Lando Norris juist van plan om wat voorzichtiger te werk te gaan: “Ik bedoel, het is niet echt een lange race hè?”, aldus de Brit, die met zijn McLaren als zesde mag vertrekken. “Je zult wel maximaal aan het pushen zijn, maar ik denk niet dat het heel chaotisch zal worden. Misschien in de eerste paar rondjes, maar daarna zal het rustiger worden en zal het een vrij normale race worden. Het komt dus niet aan op risico’s nemen, je moet bepalen welke gevechten je aan gaat en welke niet omdat de punten vooral op zondag uitgedeeld worden, niet op zaterdag.”

Russell wil profiteren van anderen

Landgenoot George Russell mag zijn Williams na een sterke kwalificatie op de achtste startplek parkeren. De Brit hoopt in de sprintkwalificatie te kunnen profiteren van rijders voor hem die wellicht iets meer te verliezen hebben: “We vinden ons terug op deze plek omdat we alles hebben gegeven in de kwalificatie. Dat moeten we in de sprintkwalificatie opnieuw doen”, blikt Russell vooruit wanneer hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar zijn aanpak. "We moeten agressief zijn, anders worden we opgegeten door de snellere auto’s om ons heen. Het gaat niet makkelijk worden, maar ik denk dat sommige coureurs op safe zullen spelen omdat ze vooral een redelijke uitgangspositie willen hebben voor zondag. Dat biedt voor mij wel de nodige kansen. We moeten ervoor gaan. Dankzij die aanpak staan we nu op deze plek.”

Fernando Alonso start de sprintkwalificatie met zijn Alpine vanaf een elfde plek. De Spanjaard ziet de korte race op zaterdag vooral als het eerste deel van een tweeluik: “Zaterdag is de eerste stint van de race, dan stoppen we voor de avond en racen we verder op zondag”, aldus de Spanjaard. “Het zal vooral interessant worden om ervan te leren en om te zien hoe we onze eigen snelheid nog kunnen verbeteren.”