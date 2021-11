Coureurs verrast door lekke banden: “Dit mag niet gebeuren”

De Formule 1-coureurs maakten afgelopen weekend voor het eerst kennis met het circuit van Losail. Een razendsnelle baan met een flink aantal bochten waar de banden het er behoorlijk van langs krijgen. Bandenleverancier Pirelli had het hardste rubber meegenomen naar Qatar, maar toch ging het tijdens de race bij vier coureurs mis: Valtteri Bottas, Lando Norris en Williams-duo George Russell en Nicholas Latifi werden alle vier het slachtoffer van een lekke linker voorband.

Van de vier pechvogels hield alleen Norris punten over aan de GP van Qatar. De McLaren-rijder kwam als negende aan de finish, al had hij voor zijn extra pitstop nog de vierde plek in handen. “Je verwacht niet dat je band het zomaar begeeft, vooral niet wanneer je op de harde compound rondrijdt”, sprak Norris na afloop onder andere tegen Motorsport.com. “We waren niet eens zo ver in de stint, een rondje of 20 geloof ik. De band zou het veel langer uit moeten kunnen houden dan 20 ronden.”

“Op ieder circuit let je wel op je banden vanwege de slijtage, maar je verwacht niet dat ze het zo plotseling begeven. [Het was] best gevaarlijk voor een hoop mensen vandaag. Dit mag niet gebeuren.”

Norris liet weten dat hij geen enkele waarschuwing had gekregen voor de lekke band en dat het “duidelijk” is wat het probleem veroorzaakte. “Maar ik kan er niets over zeggen.” Op de vraag of Pirelli iets zou moeten veranderen aan de banden om de coureurs te waarschuwen, antwoordde Norris: "Nee, dit zou gewoon niet mogen gebeuren. Als er een muur had gestaan had het echt een stuk gevaarlijker kunnen zijn. Ze moeten gewoon betere banden maken. Het is gevaarlijk voor ons als coureurs. Wij riskeren iedere keer ons leven, maar als we niet eens gewoon met een Formule 1-auto over het circuit kunnen rijden, wat kun je dan nog doen?"

“Ik was echt niet bezig aan een hele lange stint. 20, 25 rondjes, wat dan ook. Ik zou nog steeds in staat moeten zijn om gewoon over het circuit te kunnen rijden.”

Ook Bottas kreeg geen waarschuwing

De eerste coureur die zondag getroffen werd door een lekke band was Valtteri Bottas, die daarmee een mogelijke podiumfinish op zijn buik kon schrijven. Uiteindelijk besloot Mercedes zelfs vroegtijdig de stekker uit de race van de Fin te trekken: “Ik weet niet precies wat er gebeurd is”, zat ook de Mercedes-coureur na afloop vol vragen. “Er was geen waarschuwing, geen vibraties, het tempo was nog steeds consistent. De grip was ook oké, het gebeurde gewoon ineens.”

“Eerst dacht ik dat de wind sterker werd op het rechte stuk omdat de auto naar een kant trok. Daarna had ik die lekke band in de eerste bocht, natuurlijk weer net op het meest ongelukkige punt van het hele circuit, net bij de pituitgang.”

Williams wist dat linker voorband een probleem zou kunnen worden

Ook Williams-coureurs George Russell en Nicholas Latifi kregen geen enkele waarschuwing voor de lekke band, al had de Britse renstal voor de race wel al in de smiezen dat de linker voorband in de race voor problemen zou kunnen zorgen: “Ik kreeg geen enkele waarschuwing, maar hier hadden we voor de race wel al op geanticipeerd”, sprak Russell. “De buitenste schouder van die linker voorband was het probleem, waarschijnlijk zo’n 10 centimeter van de buitenkant. Die zou het op een bepaald moment gewoon begeven als we door zouden blijven rijden.”

“We hadden gewoon niet genoeg snelheid, dat was de oorzaak. In die snelle bochten moet je de banden managen, de bochten voor de rechte stukken. Ze zaten in die snelle bochten echter al op mijn staart, dus als ik nog meer op de banden ging letten hadden ze me hoe dan ook toch wel ingehaald.”

“Deze Formule 1-auto’s zijn zo snel, banden slijten. Je vliegt door die bochten naar rechts, je gaat daar bijna vol gas in de zevende versnelling. Ik weet niet welke snelheden je daar aantikt, 270, 280 kilometer per uur, dan gebeurt zoiets.”

Ook voor Russells teamgenoot Latifi kwam de lekke band onverwachts, ook al wist Williams vooraf dus al dat de voorband een probleem zou kunnen worden: "Toen ik hoorde dat het de band was [bij Russell] dacht ik: oké, die van mij voelen nog prima. Ik heb zelfs nog grip linksvoor. Ik dacht eerder dat de linker achterband een probleem zou kunnen worden, omdat ik echt had gelet op die voorband. Maar in die laatste paar ronden ben je volle bak aan het pushen om de Alfa’s achter je te houden. We hadden niets te verliezen om de strategie te laten werken, zeker niet met die Alfa’s achter ons. Zij waren onze race, maar het mocht niet zo zijn.”

