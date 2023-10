De FIA vond het tijd om de maximale hoogtes van boetes bij te stellen omdat deze al twaalf jaar niet aangepast zijn en ze met de wijziging de huidige behoeften van de autosport willen reflecteren. Daardoor is de maximumboete niet meer 250.000 euro, maar één miljoen euro. Dat kwam voor de coureurs uit het niets en uiteraard wordt er verbaasd gereageerd op dit besluit van de FIA. "Ik zou graag willen weten wat die overtreding kan zijn!", grapt Max Verstappen, die wel schrikt van de hoogte van dit bedrag. "Als het aanraken van een achtervleugel al 50.000 euro is, dan wil ik graag weten waar een miljoen [euro] op moet staan. Misschien kunnen we dan ook de wijnflessen sponsoren? Ik zal me er klaar voor maken", aldus de drievoudig wereldkampioen, een van de grootverdieners in de Formule 1.

Charles Leclerc ziet ook niet in op welke overtreding een straf van een miljoen euro zou moeten staan. "Dat is een enorm bedrag, dus ik heb weet niet wat een boete van een miljoen verdient... Ik bedoel, sommige coureurs verdienen minder salaris dan dat. Het is dus een hoop geld", stelt de Ferrari-coureur vast. Kevin Magnussen is als Haas F1-coureur veroordeeld tot een veel lager salaris dan Verstappen en Leclerc en weet al hoe het voor hem zou aflopen als hij de maximumboete krijgt. "Ik weet niet welke overtreding je moet begaan om een boete van een miljoen te krijgen, maar dat klinkt belachelijk. Charles kan zijn horloge afstaan, maar ik zou dan verdwijnen om nooit meer gevonden te worden", grapt de Deen over een manier om die boete te ontlopen.

Daniel Ricciardo omschrijft het idee van een boete van een miljoen euro als 'eng'. Hij had er bij de persconferentie net als veel andere coureurs net pas voor het eerst over gehoord. Ook Lewis Hamilton hoorde het daar voor het eerst. Hij vindt dat de sport vooral moet denken 'welke boodschap dit zendt naar de kijkers'. "Als ze een boete van een miljoen opleggen, laten we er dan voor zorgen dat 100 procent van dat bedrag naar een goed doel gaat", stelt de zevenvoudig wereldkampioen voor. "Er gaat veel geld om in deze hele industrie en we kunnen nog zoveel meer doen om toegankelijkheid en diversiteit te verbeteren, om mensen kansen te geven die normaliter niet de kans zouden krijgen om in een dergelijke sport actief te zijn. Dat is de enige manier waarop ze die miljoen van mij krijgen."

Mercedes-teamgenoot George Russell, tevens voorzitter van coureursvakbond GPDA, begrijpt niet waarom de FIA deze verandering heeft doorgevoerd en vraagt zich af wat er met het geld gebeurt. "We willen gewoon transparantie en begrip. Ik denk dat de boetes nu al buiten proportie zijn. Verstappen kreeg een boete van 50.000 euro voor het aanraken van een auto. Lewis kreeg eenzelfde boete voor het oversteken van het circuit. Deze bedragen zijn gewoon uit de lucht gegrepen. We willen weten waar het geld naartoe gaat. Het moet geïnvesteerd worden in de basis van de sport. Maar tot op heden hebben we nog niets gehoord."

Fernando Alonso vindt de hoogte van de boete 'niet gepast'. "We zitten al in een sport die als zeer elitair en erg gesloten wordt gezien. We stellen een aantal onderwerpen aan de orde over duurzaamheid en het milieu. We proberen ons steentje bij te dragen om toegankelijker te worden, 'dit is een sport voor iedereen', dat soort dingen. Dus als je dit soort grote getallen noemt... dat lijkt niet juist", aldus de Aston Martin-coureur.