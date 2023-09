VIDEO: F1-coureurs in problemen in eerste bocht VT1 Singapore Het was al te voorspellen, maar de coureurs hebben in de openingsfase van de eerste training van het Formule 1-weekend in Singapore grote moeite om bocht één goed door te komen. Zo schoten Aston Martin-coureur Fernando Alonso en McLaren-man Lando Norris even rechtdoor. Beide heren konden gewoon doorrijden, dus ernstige problemen waren het niet.