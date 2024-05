Na maandenlange geruchten heeft Red Bulls ingenieursgenie Adrian Newey bevestigd dat hij het team begin 2025 gaat verlaten. De Brit arriveerde in 2006 bij het team van Christian Horner en heeft ongekende successen behaald met de door hem getekende bolides. In die achttien jaar hebben veel coureurs achter het stuur plaats mogen nemen, en niemand daarvan trekt de kwaliteiten van de 65-jarige technicus in twijfel. Pierre Gasly, die in 2019 een half seizoen samenwerkte met Newey, is blij dat hij samen heeft mogen werken met een van de belangrijkste mensen achter de successen van Red Bull.

“Een unieke genie zal ik maar zeggen. Extreem getalenteerd. De succesvolste ingenieur in de geschiedenis van de sport”, zo omschrijft Gasly de Brit. “[Hij heeft] een hele bijzondere aanpak. Ik kan me nog herinneren dat ik naar Milton Keynes ging en ik hem allerlei dingen zag tekenen op zijn bord. Ik dacht bij mezelf: Is dit hoe we vandaag de dag een F1-auto tekenen? Het is zo indrukwekkend. Ik denk eigenlijk dat werken met zo’n speciaal individu mijn beste herinnering aan Red Bull is.”

Ook Gasly’s vervanger bij Red Bull, Alexander Albon, vond zijn samenwerking met Newey inspirerend. “Hij is een heel aardig persoon. Hij is heel populair en ruimdenkend, ik kon heel goed met hem opschieten”, vertelt de 28-jarige coureur. “Het zal interessant zijn om te zien waar hij naartoe gaat. Ik weet zeker dat ieder team op hem aan het jagen is. Wat hij ook gaat doen, of het pensioen of racen is, ik wens hem het beste. En natuurlijk staat onze deur ook altijd open!”

De Williams-coureur legt uit wat Newey zo succesvol maakte. "Hij was altijd heel erg betrokken bij de rijderskant. Hij wilde heel graag weten hoe het voelde. In 2021, toen ik me vooral op de simulaties wierp, sprak ik vaak met Adrian en hadden we het over de vlakken waar we op moesten focussen. Als het iets was waarvan hij dacht dat het belangrijk was, kwam hij na een zondag altijd naar me toe en wilde hij mijn mening hebben. Het is fijn om een relatie met iemand te hebben die zo invloedrijk is."

'Oh, je gaat met Adrian werken'

Daniel Ricciardo, die zijn eerste zeven overwinningen bij het Oostenrijkse team op zijn naam schreef, noemt het een privilege om met Newey samengewerkt te hebben. "Toen ik bij Red Bull tekende zei mijn vader ‘Oh, je gaat werken met Adrian’. Dat vond hij ook bijzonder."

De Britse ingenieur staat erom bekend nog ouderwets gebruik te maken van een kladblok, waar hij veelvuldig mee over de grid loopt. Ook op de thuisbasis van Red Bull liet hij zijn potlood het werk doen. “Het was best intimiderend om zijn kantoor binnen te lopen door dat grote tekenbord. Hij gaat vast dingen vragen waarvan ik geen idee heb waar hij het over heeft. Ik hoopte dat hij me niet te veel vragen zou stellen, laten we dit voor mijn eigen bestwil eenvoudig houden. Maar hij is een fan van motorsport, dus hij raakt heel betrokken. Dat hij nog steeds zo betrokken en toegewijd is aan de sport zegt denk ik hoeveel hij van de sport houdt”, aldus Ricciardo.