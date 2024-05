Direct na de stevige crash tussen Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in de openingsronde van de Grand Prix van Monaco ziet de wedstrijdleiding zich genoodzaakt om naar de rode vlag te grijpen. De drie auto's staan midden op de krappe straten en er ligt veel rotzooi op de baan. De rest van het veld stelt zich op in de pitstraat, waar dan al snel het besef komt dat deze rode vlag een bijzondere kans biedt. Tijdens de rode vlag mogen teams namelijk van banden wisselen - waarmee ze ook aan het bandenreglement voldoen.

Dat is ook wat in deze race in het prinsdom gebeurde, waarbij coureurs die op de mediumband waren begonnen misschien wel het meest van profiteerden. Dat gold dus ook voor de top-vier: Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Lando Norris. Zij wisselden de C4-compound in voor de C3 en wisten dat zij zich moesten richten op het rijden tot de finish, zonder pitstop te maken. Juist dat element, zoals Fernando Alonso na de race ook aanstipt, biedt nog enige kans op verrassingen en spanning in Monaco. "Het enige interessante aan de race in Monaco, is de pitstop die je moet maken. Als je de spanning van die pitstops weghaalt, dan blijft er niks over", beklaagde de Aston Martin-coureur zich.

Coureurs die op de harde band waren begonnen, waaronder George Russell, Max Verstappen en Lewis Hamilton, wisten dat zij voor de resterende 77 ronden voor een grotere opgave stonden om de banden te managen. Vooraan werd het tempo flink gedrukt om de banden maar tot het einde te laten gaan, maar ook om ervoor te zorgen dat er geen pitstop gemaakt kon worden ten opzichte van Russell op de vijfde plek. Lando Norris, die van P4 begon en daar ook eindigde, genoot niet van de race na die rode vlag. "Om eerlijk te zijn maakte de rode vlag alles simpeler en er was minder actie dan het geval zou zijn", zei de McLaren-coureur. "Normaliter zou je uitkijken naar de pitstops en zien wat er dan zou gebeuren, dan beoordeel je tenminste de bandenslijtage en al dat soort dingen. Maar het feit is dat we de enige kans dat er iets zou gebeuren in de race in Monaco, verloren. Dan is er geen lol meer aan en is er geen actie meer mogelijk."

Verplichte pitstop na rode vlag

Wel belicht Norris een andere kant, namelijk dat de coureurs die ronden op de harde band nog altijd hard bezig waren om deze te managen voor het geval zich qua strategie andere kansen zouden voordoen. "Het is duidelijk dat dit niet de spannendste race was. Je rijdt gewoon een beetje in niemandsland terwijl je niets doet." Alexander Albon profiteerde juist van de regels omtrent de rode vlag: hij kon zijn mediums inwisselen voor de harde band om zo beslag te leggen op de negende plek - de eerste punten van het seizoen voor Williams. "We moeten uitvogelen wat er gebeurt. Misschien dat we een verplichte pitstop moeten introduceren als er een rode vlag is in de openingsrace", stelt de Britse Thai voor. "Het heeft vandaag om eerlijk te zijn in ons voordeel gewerkt, dus ik zal er niet te veel over klagen."

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zag toe hoe Leclerc en Sainz er alles aan deden om de banden tot het einde te managen én strategische mogelijkheden voor McLaren onmogelijk te maken. Vasseur deelt de mening van de coureurs dat de race saai was door de regels omtrent de rode vlag, maar benadrukt dat dit ook een bijzonder geval was. "Als je in ronde 35 een rode vlag zou hebben, dan is de situatie en context anders. Dan heb je auto's die al een pitstop hebben gemaakt. Als je dan een voordeel had en door die rode vlag dat voordeel was kwijtgeraakt omdat je opnieuw een pitstop moest maken, dan zou dat ook een beetje oneerlijk zijn."

Verstappen keek de hele race tegen de achterkant van de Mercedes W15 van Russell aan, maar toen Hamilton besloot een gok te wagen met een pitstop volgde Verstappen dat voorbeeld. Russell bleef echter doorrijden op de mediums en hield P5 vast. "Na die rode vlag was onze strategie om zeep, omdat het leek we alsof we op mediums tot het einde door moesten rijden. Iedereen daarvoor had zo'n beetje een gratis pitstop. Ik probeerde George gewoon wat te volgen, maar we waren veel langzamer dan normaal en moesten alleen maar banden managen. Dan wordt het nogal saai. We reden op sommige plekken letterlijk half gas en een versnelling hoger dan dat je normaal zou doen. We waren vier seconden langzamer dan gebruikelijk en dat is niet echt racen", stelde de regerend wereldkampioen vast.

Andere bandenregels Monaco