Coureurs onzeker over toekomst Grand Prix van Saudi-Arabië

De wereld werd afgelopen vrijdag opgeschrikt door een forse explosie in een Aramco-oliedepot, op minder dan twintig kilometer van het Jeddah Corniche Circuit. Daar waren de Formule 1-rijders op dat moment bezig met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. Het bleek een drone-aanval van de Houthi’s, rebellen uit Jemen, te zijn. De coureurs zaten in de nacht van vrijdag op zaterdag tot 2.00 uur lokale tijd om de tafel om te bespreken of ze dit weekend überhaupt nog wel wilden racen. Nadat ze ‘volledige en uitgebreide garanties’ met betrekking tot de veiligheid hadden gekregen van de Saudische autoriteiten gingen ze uiteindelijk akkoord.

Daardoor werd er zaterdag gewoon gekwalificeerd voor de race van zondag. Deze kwalificatie werd opgeschrikt door een zware crash van Mick Schumacher in Q2. De Haas-coureur heeft zich daardoor moeten terugtrekken voor de race, ondanks dat er geen blessures bij hem zijn vastgesteld. Als gevolg van het ongeluk van Schumacher worden er opnieuw vragen gesteld over de veiligheid van het ultrasnelle stratencircuit in Jeddah. De piste is voor de 2022-uitvoering van de Grand Prix van Saudi-Arabië al enigszins aangepast, nadat er vorig jaar rond de inaugurele editie van het evenement ook al was geklaagd over de veiligheid.

“Ik denk dat hierover na de race gesprekken gevoerd moeten worden, kijkend naar wat er in de afgelopen 24 uur is gebeurd. Dat is zeker een discussiepunt voor de toekomst”, antwoordt Carlos Sainz op een vraag van Motorsport.com of de Grand Prix van Saudi-Arabië ook in de komende jaren een plek op de kalender moet krijgen. De Formule 1 heeft een tienjarige deal met het Arabische land, ter waarde van 600 miljoen euro. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de Grand Prix op termijn sowieso al verhuist van Jeddah naar een nieuw circuit in Qiddiya.

“Ik denk dat we als groep zeker bepaalde zaken in overweging moeten nemen en moeten kijken wat het beste is voor de toekomst van de sport”, reageert Sergio Perez. Charles Leclerc vult aan: “Ja, daar ben ik het mee eens. Ik wil nu niet te veel zeggen over dit onderwerp, maar we moeten het er na deze race zeker over hebben als alles tot rust is gekomen. Dan zullen we erop terugblikken en kijken wat we doen.”

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Jeddah