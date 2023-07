Het experiment met de banden zou eigenlijk in Imola al plaatsgevonden moeten hebben, maar vanwege de enorme regenval en de daardoor ontstane overstromingen werd die race afgelast. Hongarije heeft nu de primeur en de coureurs zijn niet tevreden over de opzet. De grootste zorg voor Max Verstappen is het verdwijnen van het spektakel op vrijdag. De Nederlander ziet dat de meeste teams weinig gereden om de banden te sparen, wat volgens hem niet de bedoeling kan zijn.

Zhou Guanyu hield bewust de softs achter de hand, maar kwam wel in de tweede training tot de negende tijd. "Met de huidige set regels kan je ze alleen gebruiken als je in Q3 terecht komt. Dus voor ons, zeker met de wetenschap dat we het de laatste paar races moeilijk hadden, is het denk ik beter om ons te focussen op wat we in Q1 en Q2 gaan gebruiken. Als we dan in Q3 komen is het sowieso handiger om met de softs te gaan rijden. Je hebt dan gewoon meer grip. Daarom hebben we voor deze strategie gekozen, we proberen wat te testen."

Ook Alfa Romeo-teamgenoot Valtteri Bottas kon alleen met mediums aan de gang. "Dat deden we voor morgen. Voor de kwalificatie kunnen we nog de harde band proberen, dat wordt de band voor morgen. Dan proberen we de softs, die we hopelijk in Q3 kunnen gaan gebruiken. Dan hebben we alle banden getest, vandaag hebben we een goede long run op de medium gedaan."

Voor Mercedes-coureur Lewis Hamilton is het duidelijk dat deze opzet niet werkt. De Brit reed de hele tweede training op de mediums. "Dat was de enige band die ik ter beschikking had voor de sessie. Dus het is niet een ideaal format en de veranderingen die ze hebben aangebracht voor dit weekend maakt dat we minder kunnen rijden. Er zijn veel wets die ze na dit weekend denk ik kunnen weggooien, daar moeten ze naar kijken in plaats van baantijd weg te nemen voor de fans."

George Russell, teamgenoot van Hamilton, had ook maar één setje dat hij kon gebruiken: "Net als de concurrentie was dat het enige wat we konden gebruiken en het was ook nog eens een gebruikt setje uit de eerste training. Daarom is de rondetijd niet representatief en zal dat morgen beter zijn." Russell noteerde in de tweede training de twintigste en laatste tijd.

Magnussen: Bij dit format mag er ook wel een training minder

Ook Haas-coureur Kevin Magnussen vond het een aparte vrijdag en komt met een bijzondere suggestie: "Met de bandensituatie is het gek vandaag, maar dat is voor iedereen hetzelfde denk ik. Als ze dit format altijd willen gebruiken, kunnen ze ook de sessies korter maken. Dan kunnen we misschien één training doen, of twee."

Voor het weekend aan liet Esteban Ocon ook al weten dat de vrijdag wat hem betreft minder interessant zijn. "Ik denk dat er heel weinig gereden gaat worden op vrijdag en in de derde training, omdat we minder banden hebben. Dat wordt dus interessant om te zien wie wat doet qua runplan en wie in welke sessie gaat rijden, want dit wordt de eerste keer", sprak de verrassende winnaar van de 2021-editie van de Hongaarse GP. "Iedere ronde die je rijdt, wordt van groot belang voor het leren. Je hebt namelijk niet veel kansen om te leren voordat je met minder banden dan ooit aankomt in de kwalificatie."

De FIA hoopte dat met deze nieuwe opzet er verrassingen kunnen komen, maar Lance Stroll verwacht juist dat de topteams nog meer naar boven komen drijven. "Er zijn normaal auto's die drie sets banden in Q1 gebruiken om door te kunnen gaan, wat het voor de snellere auto's lastiger maakt om Q1 te overleven. Dat hebben we de laatste races gezien", verklaart de Aston Martin-coureur. "Soms gebruikt een Williams of AlphaTauri drie nieuwe sets softs in Q1. Als je dan maar een of twee sets gebruikt, kun je uitgeschakeld worden. Dat is me overkomen in Miami. We probeerden Q1 te overleven op één set banden en banden te sparen voor Q3, terwijl andere auto's drie setjes gebruiken."