VIDEO: Coureurs lovend over aanstaand drievoudig F1-kampioen Max Verstappen Ondanks dat het in de sprint shootout de pole niet naar Max Verstappen ging, is de kans levensgroot dat de Nederlander tijdens de F1-sprintrace in Qatar de wereldtitel gaat binnenslepen. Zijn collega's zijn lovend over hem en ook over het team van Red Bull Racing. Onder andere goede vriend Lando Norris en voormalig teamgenoot Pierre Gasly steken hun waardering voor de rijderskunsten van Verstappen niet onder stoelen of banken.