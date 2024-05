Dit Formule 1-seizoen strooien de stewards er rijkelijk op los met strafpunten voor de verschillende coureurs. Naast sportieve straffen zoals een tijdstraf kunnen de stewards daarbovenop nog eens strafpunten op de superlicentie uitdelen. Als de coureur binnen een tijdsbestek van twaalf maanden twaalf van deze strafpunten verzamelt, volgt er een schorsing van een race. Kevin Magnussen is daar momenteel het dichtste bij van allemaal. De Deen staat na zijn acties in Miami op tien strafpunten, waardoor hij zeer op zijn tellen moet passen om geen raceweekend langs de zijlijn te belanden.

Waar Magnussen de straffen - inclusief de strafpunten - terecht noemde, is er weinig consistentie in het uitdelen van de strafpunten te vinden. Zo zijn er geen waterdichte richtlijnen en zijn coureurs overgeleverd aan de grillen van de stewards. Het leverde Logan Sargeant bijvoorbeeld twee stuks op in China, nadat hij tijdens een safety car-fase iets later dan Nico Hülkenberg de witte lijn passeerde, maar vervolgens voor de Haas-coureur op de baan bleef. Het is een moment dat geen enkel gevaar voor de betrokkenen heeft opgeleverd, maar wel strafpunten. Het laat volgens Sargeant en collega Sergio Pérez goed zien dat het huidige systeem in de Formule 1 kritisch tegen het licht moet worden gehouden.

"Dat is een hele goede vraag", reageert Sargeant in de persconferentie op Motorsport.com. "Ik denk dat mijn situatie in China extreem frustrerend was. Om een straf voor zoiets te krijgen is één ding, maar dan komen die strafpunten daar nog eens bij. Het is eigenlijk een grap", is de Amerikaan nog duidelijk ontstemd. "Tijdens dat raceweekend zijn veel ergere dingen gebeurd en daar is alleen maar een reprimande voor uitgedeeld. Tijdens de kwalificatie gingen mensen voor mijn neus ineens heel langzaam rijden. Dat had makkelijk zware crashes kunnen opleveren, maar daar werden geen strafpunten voor uitgedeeld. Dan ga ik bijna tegelijk met een ander over een witte lijn heen, een lijn die je vanuit de auto niet eens kunt zien, en daar krijg ik dan twee strafpunten voor. We gaan niet de juiste richting op."

Pérez is die mening eveneens toegedaan en grapt: "Ik leid het kampioenschap met de strafpunten!" Dat laatste is door de straffen voor Magnussen in Miami niet langer het geval, al staat de Mexicaan nog altijd op acht stuks. "Soms betaal je met een gewone tijdstraf al de prijs voor een bepaalde actie. Om daar dan ook nog strafpunten bij te doen... Zeker met het aantal races dat we tegenwoordig hebben, moeten we daar zeker naar kijken. Als je kijkt naar alle strafpunten die er worden uitgedeeld, dan zijn er best veel voor het nipt overschrijden van een bepaalde lijn. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst veranderen."

Verstappen: "Je moet jezelf ook afvragen waarom je in zo'n positie komt"

Als Max Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie wordt gevraagd naar het strooien met strafpunten en de klachten van collega's, geeft de wereldkampioen in eerste instantie aan ook een zekere willekeur waar te nemen. "Ik vind het soms heel moeilijk te begrijpen waarom je voor een bepaald moment één, twee of drie strafpunten krijgt. Dat er een limiet is, dat kan, maar ik vind het heel raar dat je soms één strafpunt krijgt, soms drie en soms helemaal niks."

Dat gezegd hebbende wil de Red Bull-coureur niet alles op de stewards schuiven en ziet hij ook een ander aspect: "Aan de andere kant moet je jezelf misschien ook afvragen waarom je je altijd in die positie bevind? Misschien moet je soms nadenken ‘als ik dit doe, dan kan ik misschien een crash hebben of een aanvaring’. Natuurlijk kan een coureur het er soms niet mee eens zijn of is het soms onterecht, maar aan de andere kant moet je je ook afvragen waarom je jezelf in een situatie brengt waarin de stewards iemand kunnen bestraffen. Je moet zelf dus ook een beetje uitkijken." Als wordt opgemerkt dat Verstappen vroeger zelf ook in situaties met vele strafpunten heeft gezeten, lacht hij: "Vroeger, ja. Maar ze kunnen het systeem nu afschaffen of niet, het verandert voor mij toch niet veel."