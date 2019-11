F1-teams klagen over hobbelig COTA na eerste training

Leclerc had na veertig minuten in de eerste vrije training nog altijd geen tijd op de klokken staan. Een probleem met zijn gaspedaal was daar debet aan, volgens Mattia Binotto een direct gevolg van het hobbelige asfalt op het Circuit of the Americas. "Het is hier zeker hobbelig. Ik zou nu ook nog niet durven zeggen dat het geen invloed heeft op de betrouwbaarheid dit weekend. Vanochtend hadden we bijvoorbeeld al een ongemak door zo'n hobbel", duidt Binotto op het pedaalprobleem van Leclerc.

Ferrari stond bepaald niet alleen in hun beklag over het asfalt. Zo gaf Lewis Hamilton tijdens de eerste training al aan dat het circuit extreem hobbelig is en twijfelde hij zelfs hardop aan de veiligheid. Carlos Sainz was een ander slachtoffer, de Spanjaard liet zich verrassen door een hobbel en spinde. "Dit kan wel voor enig spektakel zorgen. Ik maak me nog niet echt zorgen over de auto, maar het kan best zijn dat één of twee coureurs tijdens de race toch worden verrast", sprak McLaren CEO Zak Brown tijdens de persconferentie in Austin.

Bij Williams kampte men met hele andere problemen. Zo werd Latifi in zijn trainingsactiviteiten belemmerd door een probleem met de versnellingsbak. Alhoewel dit niet meteen aan de hobbelige ondergrond is gelinkt, klaagt men bij het Britse team ook over de staat van COTA. "Richting de eerste bocht liggen zeker de grootste hobbels, wellicht zelfs de grootste die ik ooit heb meegemaakt", verkondigde Nicholas Latifi na de eerste training tegenover Motorsport.com. "De tweede bocht is normaal gesproken volgas. Maar de eerste keer dat ik dat probeerde, raakte ik daar ook een enorme hobbel. Dat leverde mij wel even een flink moment op." Desondanks is de Canadese F2-coureur wel te spreken over het circuit in Texas. "Door die hobbels moet je een beetje experimenteren met verschillende lijnen, maar goed: het blijft een prachtig circuit."

Met medewerking van Jonathan Noble