Wat het Jeddah Corniche Circuit - naast het snelle karakter en de minimale vergevingsgezindheid - nog uitdagender maakt, is het feit dat de baan tegen de klok ingaat. Het merendeel van de circuits op de F1-kalender - zestien om acht - is rechtsom. Het betekent dat de nek van de coureurs het in Saudi-Arabië zwaarder te verduren krijgt dan bijvoorbeeld vorige week in Bahrein. Ook is het asfalt in de straten van Jeddah vriendelijk voor de banden, waardoor de rijders veel meer kunnen pushen dan in Sakhir.

“Fysiek gezien is het zeker de zwaarste race van het seizoen, of in elk geval één van de zwaarste”, reageert Charles Leclerc, die zich als tweede heeft gekwalificeerd voor de race. “Het is een stratencircuit, maar heeft zoveel snelle bochten. Je rijdt op de limiet, maar de kleinste hobbel heeft al invloed op de wagen. Als je met deze snelheden de achterkant verliest, dan is dat geen pretje. Dat maakt het heel uitdagend. Je moet heel nauwkeurig zijn en dat maakt het zo moeilijk. Als je vijf of tien centimeter te wijd gaat, dan raak je hier gelijk de muur en is het afgelopen. Dus om op een circuit als dit het vertrouwen te vinden is veel lastiger dan op andere banen.”

Polesitter Max Verstappen kan zich vinden in de woorden van Leclerc. “Het circuit gaat tegen de klok in. Er zijn doorlopend veel G-krachten in de eerste sector”, vult de Red Bull-coureur aan. “De muren zijn super dichtbij, je focus is dus constant honderd procent. Op sommige circuits kan je een beetje uitrusten op het rechte stuk, maar hier zijn de rechte stukken niet eens recht. Je bent constant aan het draaien, wat tot extra G-krachten leidt. Je lichaam krijgt dus niet veel rust.”

Ook de hobbels in het asfalt van het circuit helpen niet mee, zegt Verstappen. “Op sommige plekken, bijvoorbeeld bocht 22, is het een beetje hobbelig. Je zicht is daardoor ook iets minder. De bandenslijtage is heel laag, waardoor je elke ronde veel harder kan pushen in vergelijking met andere banen, waar je misschien veel meer het tempo moet managen. Je hebt daar dus minder G-krachten en kan er iets meer uitrusten, maar dat is hier niet het geval. Dit alles maakt het denk ik één van de pittigste banen van de kalender”, besluit de drievoudig wereldkampioen.

Sergio Perez, die achter Verstappen en Leclerc aansluit op P3 op de startopstelling voor de race, verwacht een zware avond onder het Arabische kunstlicht. De Mexicaan was vorig jaar de beste in Jeddah, maar geeft aan dat hij daar wel hard voor moest werken in duel met Verstappen. “Max was tot het einde aan het pushen. Het was heel intens, fysiek gezien één van de zwaarste races die ik heb gehad. Dat maakt het al met al een heel onplezierige race”, aldus Perez.

