De Grand Prix van Las Vegas vindt plaats op 18 november en dat bij een lokale starttijd van 22.00 uur - de kwalificatie begint zelfs om middernacht aldaar. De temperaturen rond deze tijd van het jaar liggen laag in Nevada en er wordt rekening gehouden met temperaturen van slechts 4 graden Celcius wanneer de F1 in actie komt in de entertainmenthoofdstad. Dat leidt niet alleen tot uitdagingen voor de teams om de banden op temperatuur te houden, ook de coureurs zelf zullen warm moeten blijven in de cockpit. Lando Norris heeft zich al voorbereid op de race en mogelijkheden onderzocht om zijn handen warm te houden.

"Je doet veel meer dan normaal", legt de McLaren-coureur uit na een vraag van Motorsport.com. "Ik heb mijn simulatorwerk voor Vegas al gedaan. De temperatuur is een van de dingen waar je je op moet voorbereiden, zowel voor de handen van de coureur als de gebruikelijke afstelling en voorbereidingen op het rijden. Je handen moeten goed meewerken als je rijdt, dus daar kijken we nu al naar. Het zijn soms gewoon simpele dingen, zoals handwarmers en handschoenen en wat dan ook."

Haas F1-coureur Nico Hülkenberg weet uit ervaring van eerdere F1-wintertests hoe de lage temperaturen problemen veroorzaakten voor de coureurs. "Na een paar ronden raken je handen en vingers zo koud, ze blijven vastzitten in dezelfde positie en je verliest je gevoel." De Duitser geeft toe dat hij nog niet heeft nagedacht over mogelijkheden om dit voor de GP van Las Vegas aan te pakken. Hij herinnert zich nog de testdagen in Barcelona, waar het normaliter zo'n 20 graden was. De editie van 2018 kende echter ook een dag met sneeuw en zeer lage temperaturen. "Ik herinner me dat vingers bevroren", aldus Hülkenberg, die uitlegt dat coureurs na een korte tijd achter het stuur al niet meer de vingers konden bewegen.

Lay-out helpt niet mee

Hülkenberg verwacht dat Las Vegas voor de banden 'op een andere manier' een uitdaging zal vormen. Coureurs moeten daar de banden in de optimale window zien te houden. De Haas-coureur ziet dat als goed nieuws, aangezien hij zelf het gevoel heeft dat hij goed is in het aan de praat krijgen van de banden. Ferrari-coureur Carlos Sainz voorziet door een combinatie van de lage temperaturen en de lay-out problemen in het op temperatuur krijgen en houden van de banden. "Er zijn erg lange rechte stukken", stelt hij vast na 50 tot 60 ronden in de simulator. "De banden koelen af op die rechte stukken."

Sainz verwacht dat de bandentemperaturen een groot thema zullen zijn dat weekend. Hij verwacht namelijk dat teams op het stratencircuit van Las Vegas met weinig downforce zullen rijden. In combinatie met koude banden, nieuw asfalt en lange rechte stukken zouden er dus problemen kunnen ontstaan. "En graining als het heel erg koud is, zoals we bij een wintertest hebben gezien. Niet in Bahrein, maar op andere locaties. Dat zijn dus dingen waar we op zullen letten. Je kunt je wel zo goed voorbereiden als je wil, maar totdat je ziet wat er met de auto gebeurt kun je niet reageren."