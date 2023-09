Coureurs dringen zonder succes aan op extra DRS-zone op nieuw recht stuk Singapore

Vorig jaar keerde de Formule 1 na twee jaar afwezigheid weer terug in Singapore. De twintig coureurs kregen toen weer te maken met de bekende lay-out van het stratencircuit waar in 2008 de eerste nachtrace in de F1 is georganiseerd, maar staan dit jaar voor een andere uitdaging door aanpassingen aan de lay-out. Het deel rondom The Float, oorspronkelijk bocht 16 tot en met 19, wordt dit jaar overgeslagen vanwege werkzaamheden aldaar. Dat zorgt ervoor dat de coureurs na bocht 14, een bocht naar rechts, op een recht stuk komen met een knik naar links alvorens zij de chicane van bocht 16-17 naderen.

Het stratencircuit van Singapore telt drie DRS-zones: tussen bocht 19 en 1, bocht 5 en 7 en bocht 13 en 14. Door de aanpassingen aan het circuit is er nog een extra recht stuk bij gekomen, maar daar staat voorlopig nog geen DRS-zone voor ingepland. Valtteri Bottas verwacht niet dat het rechte stuk veel verschil zal maken voor de gevechten op de baan en rekent erop dat er in de drivers' briefing van vrijdag nog wel gesproken wordt over het toevoegen van een vierde DRS-zone tussen bocht 14 en 16.

"Het gaat zeker weten beter worden", doelt Bottas op het feit dat de coureurs nu een bochtige sectie overslaan. "Maar of het daadwerkelijk een verschil gaat maken wat betreft makkelijk inhalen in de race? Ik denk het niet. Het wordt een lastige baan om op in te halen. Volgens mij hadden de meeste coureurs verwacht dat er nog een DRS-zone zou komen voor het [nieuwe rechte] stuk. Ik weet zeker dat dit een discussiepunt zal zijn morgen [in de drivers' briefing]. Het is nog steeds de juiste richting, maar of het echt een groot verschil gaat maken, dat weet ik niet", aldus de Finse Alfa Romeo-coureur.

Video: Een virtuele ronde over het aangepaste stratencircuit van Singapore

Verkeerd beeld

Esteban Ocon vermoedt dat de scans een verkeerd beeld van de nieuwe lay-out hobbels in het asfalt en de scherpte van de knik hebben gegeven. Volgens de Alpine-coureur zou er dus last-minute nog wel getest kunnen worden met een vierde DRS-zone. "We pushen er allemaal voor om [een extra DRS-zone] te proberen", verklaart Ocon. "De FIA maakt zich zorgen om de veiligheid dankzij de kleine knik naar links. Ik denk persoonlijk, net als de andere coureurs, dat het geen probleem zal vormen. We pushen ervoor om het op zijn minst in de eerste vrije training te proberen, om te zien hoe het voelt."

"Als het prima is, kunnen we het mogelijk houden. Er is dan geen reden waarom we het niet zouden kunnen houden. In de simulator zat er een grote hobbel in die knik naar links, wat de oorzaak zou kunnen zijn van het feit dat we hem niet hebben. Maar ik denk niet dat die er in het echt zit. Ik denk dat het een kwestie is van scannen, vanwege de muren die er staan en omdat het er snel gaat. Maar zelfs als we echt veilig willen zijn, leggen we deze [DRS-zone na bocht 15, de knik]. We zullen in de vijfde versnelling zitten, het slipstreameffect komt na die knik dus dan kunnen we het erna doen." Vanwege de veiligheidszorgen is het zeer onwaarschijnlijk dat de FIA het idee van de coureurs geen groen licht zal geven.

Motorsport.com heeft de FIA om een reactie gevraagd. Zij geven aan dat er geen 'duidelijke consensus' was onder de teams toen zij gevraagd werden naar hun visies. "We zullen geen extra DRS-zones beoordelen voor de Grand Prix van Singapore", laat de FIA in een verklaring aan Motorsport.com weten. "De FIA heeft een aantal weken geleden contact opgenomen met alle teams om hun feedback en input te vragen. Er was echter geen duidelijke consensus bij de teams die reageerden en na onze veiligheidssimulaties is besloten dat we niet verder op de zaak ingaan." Motorsport.com heeft vernomen dat niet alle teams hebben gereageerd op het verzoek van de FIA, iets wat enkele maanden geleden al is gebeurd.

Dankzij het afsnijden van het gedeelte rondom The Float, dat volgend jaar als NS Square bekendstaat, daalt het aantal meters dat de coureurs rijden met ruim 100 meter: van 5,063 naar 4,940 kilometer. Dat heeft ook gevolgen voor de raceafstand, aangezien de coureurs nu niet 61 maar 62 ronden zullen rijden. Doordat het bochtige deel wordt overgeslagen, zullen de rondetijden naar verwachting tien seconden lager liggen dan vorig jaar.