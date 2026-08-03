Coulthard verwacht ommekeer voor Aston Martin in de komende twee jaar

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard gelooft dat Aston Martin de meest verbeterde ploeg van het kampioenschap zal worden in de komende twee jaar.

Hij voorspelde dat de formatie uit Silverstone de Grand Prix zou winnen, ondanks een moeizame start van 2026.

Sprekend in de Up To Speed-podcast naast co-host Jolie Sharpe, gaf Coulthard tijdens een mid-season review voorafgaand aan de zomerstop in augustus een krachtige verdediging van het langetermijnproject van Aston Martin.

Toen Aston Martin het nieuwe reglementaire tijdperk inging, waren de verwachtingen voor het team uitzonderlijk hoog. Met Adrian Newey aan boord, tweevoudig kampioen Fernando Alonso achter het stuur, een gloednieuwe samenwerking met Honda als fabriekspartner voor de power unit, een hypermoderne windtunnel en de voortdurende financiële steun van Lawrence Stroll leek het team klaar om vooraan mee te strijden.

In plaats daarvan is het seizoen desastreus gebleken. Bij het ingaan van de zomerstop staat Aston Martin 10e in het constructeurskampioenschap met één punt, gescoord door Alonso tijdens de Grand Prix van Monaco, toen meerdere andere coureurs straffen kregen.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hoewel Coulthard erkende dat de auto momenteel ver van het tempo af zit, blijft de voormalige coureur ervan overtuigd dat een ommekeer onvermijdelijk is.

"Onthoud mijn woorden, Jolie, zo waar als wij niet in dezelfde kamer zitten: zij zullen de ploeg zijn die zich de komende twee jaar het meest verbetert," verklaarde Coulthard.

"En ik voorspel dat ze in de komende twee jaar Grands Prix zullen winnen."

Aston Martin introduceerde een uitgebreid upgradepakket tijdens de Grand Prix van Hongarije. Hoewel noch Lance Stroll noch Alonso punten scoorden, lieten ze een sprong in performance zien. Stroll finishte als 13e, met Alonso als 14e.

Stroll omschreef het als een "enorme stap" toen hij na de race op de Hungaroring met Motorsport.com en andere media sprak. "Ja, echt goed. We hebben dit weekend een enorme stap gezet, en we zitten niet vooraan in het middenveld, maar we doen mee," legde de Canadees uit.

"We weten dat we veel vermogen moeten vinden en gewoon performance moeten blijven vinden, meer downforce, meer vermogen, en gewoon vooruit moeten blijven pushen."