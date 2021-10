COTA voert noodreparaties uit voor komst Formule 1

Het hobbelige asfalt zorgde tijdens de voorbije MotoGP-race op het Circuit of the Americas voor problemen en ook in de Formule 1 werd al geklaagd over het hobbelige asfalt. De aard van het probleem ligt in de ondergrond van het circuit, die in 2011 voor de bouw van het circuit ongeschikt bleek te zijn voor huizenbouw. Het asfalt op COTA heeft een zekere bewegingsvrijheid waardoor op bepaalde plekken hobbels bestaan. De coureurs in de MotoGP spraken hun onvrede uit in de Safety Commission waar het circuit een ultimatum gesteld werd. Van bocht 2 tot en met bocht 10 zal er volledig nieuw asfalt moeten komen, anders blijft de MotoGP volgend seizoen weg uit de Verenigde Staten.

Het Circuit of the Americas ontvangt volgende week de Formule 1 en men wil niet wachten op de kritiek die coureurs en teams dan gaan leveren. “We gaan het circuit in December en de helft van januari sluiten om de problemen op te lossen”, vertelde circuitdirecteur Bobby Epstein in gesprek met Motorsport.com. “We hebben vorig jaar voor de MotoGP al wat reparaties uitgevoerd, dus ik denk niet dat we het hele circuit onder handen moeten nemen. Het volledige achterste rechte stuk zal gebeuren, de uitgang van de pits en de eerste bocht. Er ligt een hobbel voor bocht 9, maar ook bij bocht 18-19. Het is redelijk veel en ik weet wat het gaat kosten.”

Ook FIA F1-racedirecteur Michael Masi kreeg lucht van de klaagzangen uit de MotoGP-paddock en hij stond tijdens het weekend dan ook in contact met zijn collega’s van de FIM, de mondiale motorsportbond en een Amerikaanse keurmeester is namens de FIA wezen kijken op het circuit. “Ik heb het hele weekend met mijn FIM-collega’s aan de telefoon gehangen, zij waren in Austin om begrip te krijgen van de situatie”, vertelde Masi. “Wat we nu zien is dat er sinds 2019 andere hobbels ontstaan zijn dan de plekken die voor dat jaar van nieuw asfalt zijn voorzien. De stukken waar nu door de motorrijders over geklaagd werd, waren anders. Tony Cotman, een van de FIA-inspecteurs, is in de week na de wedstrijd naar Austin gegaan en heeft een rapport gemaakt. Het circuit onderneemt nu al actie om bepaalde zorgelijke punten weg te nemen. Ze gaan de hobbels her en der frezen. Er is nog wat tijd en ze gaan kijken wat er te doen valt in de beperkte tijd die er is.”

In 2019 viel Sebastian Vettel, toen nog Ferrari-coureur, uit op het Circuit of the Americas nadat de wielophanging het begaf. Het team gaf na onderzoek de schuld aan het circuit als veroorzaker van het defect.