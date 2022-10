COTA vernoemt laatste bocht naar oud F1-kampioen Mario Andretti

Mario Andretti kende veel succes in diverse takken van autosport, waaronder IndyCar, NASCAR en de Formule 1. Hij is de meest recente Amerikaan die in 1978 het wereldkampioenschap won. Voorafgaand aan de tiende Grand Prix dit weekend in Austin kondigde Circuit of the Americas maandag aan dat de laatste bocht wordt omgedoopt tot 'The Andretti' ter ere van Andretti's succes. De bocht is een scherpe linker ter afsluiting van de ronde die de coureurs naar het rechte stuk van start-finish leidt. Dit is voordat de rijders de heuvel opgaan richting de eerste bocht. Die bocht kreeg in 2020 de naam 'Big Red', vernoemd naar één van de oprichters van het circuit. Aanstaande donderdag vindt op COTA in aanwezigheid van Andretti een ceremonie plaats om de naamswijziging officieel te maken.

Andretti was de eerste coureur ooit die een ronde reed op COTA voor de eerste F1 Grand Prix in 2012. Sindsdien is het circuit uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van de autosport in Amerika. In 2013 streek daar ook de MotoGP neer. Afgelopen jaar bezocht ook NASCAR COTA en werden er eerder IndyCar- en IMSA-races georganiseerd. De Grand Prix van de Verenigde Staten van dit weekend wordt de drukst bezochte race ooit op COTA. Het circuit heeft tribunes toegevoegd om te voldoen aan de grote vraag van de Amerikaanse fans. F1 trok in 2021 400.000 fans in drie dagen, een record dat dit weekend overtroffen lijkt te worden. Dit ondanks het feit dat de titelstrijd in Japan al is beslist.

Afgelopen weekend reed Andretti nog in een F1-auto van McLaren op Laguna Seca. Hij kroop achter het stuur van een McLaren MP4-28 uit 2013 op autosportfestival Velocity International. McLaren CEO Zak Brown had dit voor Andretti geregeld tijdens het besloten evenement met een aantal klassieke McLaren. Brown stapte zelf ook in een F1-wagen, de McLaren MP4/5 uit 1989.