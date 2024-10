Amerikaanse GP ontvangt forse boete voor baaninvasie na F1-race

Aan het einde van de race op het Circuit of the Americas kwamen massa's toeschouwers de baan op bij het rechte stuk van start-finish, terwijl de auto's nog bezig waren met hun uitloopronde. De FIA schatte dat ongeveer tweehonderd mensen, afkomstig van de tribunes tegenover de pitlane, over een hek waren geklommen en twee meter naar beneden sprongen, voordat ze een veiligheidshek en een barrière overstaken die hen van de baan scheidde.

Vroege baaninvasies worden beschouwd als een ernstige schending van de veiligheidsprotocollen van de FIA. Vertegenwoordigers van het US Race Management en COTA moesten zich daarom melden bij de racecommissarissen van de FIA om uitleg te geven. Tijdens de bijeenkomst stelden de commissarissen vast dat het evenement de internationale sportcode van de FIA had geschonden door "niet redelijke maatregelen te nemen, wat resulteerde in een onveilige situatie". Er werd opgemerkt dat het veiligheidsplan van het evenement om toeschouwers toegang tot het circuit te verlenen op zichzelf goed werd uitgevoerd, maar dat de organisatoren een mogelijk inbraakgebied op het rechte stuk hadden gemist.

Het evenement kreeg een boete van 500.000 dollar opgelegd, waarvan 350.000 dollar is opgeschort tot 31 december 2026, op voorwaarde dat er geen andere inbreuken plaatsvinden tijdens FIA-gecertificeerde evenementen op het Texaanse circuit. Een deel van de boete is opgeschort omdat dit de eerste keer is dat een dergelijke beveiligingsinbreuk plaatsvond op COTA. De organisator moet voor het einde van het jaar ook een formeel herstelplan indienen bij de FIA, waarin de stappen worden beschreven die zij zullen nemen om herhaling te voorkomen. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar andere potentiële inbraakgebieden rondom het 5,5 kilometer lange circuit.

Eerdere problemen met bestormende fans

Problemen met het onder controle houden van de menigte zijn de laatste jaren een terugkerend thema. In 2023 werd de Grand Prix van Australië verstoord door een baaninvasie, waarbij de organisatoren werd gevraagd om een soortgelijk herstelrapport aan de FIA voor te leggen. De organisatoren in Melbourne besloten uiteindelijk om hun traditionele baaninvasie voor de race van dit jaar in Albert Park algeheel te verbieden.

Het incident in Australië was niet de enige. Ook fans op het Braziliaanse circuit Interlagos bestormden het circuit in de eerste bocht voortijdig, terwijl de F1-coureurs pas net de finish passeerden. De commissarissen deden destijds een aanbeveling aan de FIA om het gegarandeerde deel van de boete te besteden aan motorsportveiligheidsinitiatieven van de Safety Department van autosportfederatie.