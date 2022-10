COTA mikt volgend jaar op record van half miljoen toeschouwers

Afgelopen weekend verwelkomde the Circuit of The Americas 440 duizend fans verspreid over drie dagen, een record in de Formule 1. Het circuit heeft afgelopen jaar extra tribunes bijgebouwd die nog een extra 40 duizend capaciteit ter beschikking stelde aan het circuit in Texas. Het management van de baan oogt zelfs op de mijlpaal van 500 duizend toeschouwers op korte termijn, zolang het de fanbeleving niet in de weg staat.

In gesprek met Motorsport.com uit COTA-circuitbaas Bobby Epstein zijn vertrouwen dat het circuit een half miljoen toeschouwers kan faciliteren. “Mogelijk volgend jaar al. Komend jaar gaan we een nieuw bussysteem testen. Deze zal een stuk robuuster zijn, omdat we van driehonderd naar zeshonderd bussen gaan. De nadruk komt steeds meer te liggen op massatransport. Als dat eenmaal werkt, dan kunnen we gaan groeien”, vertelt Epstein.

De Formule 1 is in Amerika populairder dan ooit. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Volgens Epstein is er wel al vraag naar 500 duizend tickets per weekend, alleen maakt het circuit de afweging of zo’n grote massa de fans ook ten goede komt. COTA heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in het organiseren van activiteiten buiten het racen om, zodat fans veel meer te zien krijgen dan enkel de race. Dit jaar werden er ook weer optredens van verschillende artiesten georganiseerd, zoals Ed Sheeran. “Ik denk dat het doel niet per se is om 500 duizend fans op het circuit te krijgen, maar meer om stapsgewijs te groeien. Dan kunnen we zo’n massa ontvangen”, legt Epstein uit.

Amerikaan op de grid

Volgend jaar wordt de grid waarschijnlijk voor het eerst sinds een lange tijd vergezeld door een vaste Amerikaanse coureur. Afgelopen weekend meldde Williams-teambaas Jost Capito dat, onder de voorwaarde dat hij zijn F1-superlicentie binnenhaalt, Logan Sargeant naast Alexander Albon zal rijden. Epstein denkt dat een Amerikaanse rijder op de grid nu veel meer betekenis heeft dan een aantal jaar geleden, gezien de groei die de afgelopen jaren plaats heeft gevonden in het land. “De vraag is hoe we hem vooraan mee kunnen laten doen, omdat men een Amerikaanse rijder slechts een bepaalde tijd heel interessant vindt. De fans willen winnaars zien.”