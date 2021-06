COTA mikt op ‘Silverstone-aantallen’ met 20.000 extra F1-tickets

Na een gedwongen jaartje afwezigheid vanwege de coronapandemie zal het Circuit of The Americas in oktober weer het Formule 1-circus mogen verwelkomen. Vanwege de toenemende populariteit van de sport in Amerika is de race al een tijdje uitverkocht, terwijl het circuit naast de actie op de baan ook weer de nodige randactiviteiten organiseert in het bijprogramma. Zo zullen dit jaar onder andere Billy Joel en Twenty One Pilots optredens verzorgen tijdens het Grand Prix-weekend op het circuit in Austin.

Volgens circuitvoorzitter Bobby Epstein wordt de Grand Prix van Amerika dit jaar “de beste editie ooit” sinds het circuit in 2012 de Formule 1 naar Texas wist te halen. “De kaartverkoop is geweldig, daar zijn we heel blij mee”, vertelt Epstein aan Motorsport.com. “Met die wetenschap hebben we ver van tevoren al een hoop leuke dingen toe kunnen voegen aan het evenement. Het is echt fijn dat we nu vier maanden weten dat we het budget hebben om er echt een geweldige ervaring van te maken.”

Extra kaarten

Epstein merkt een toegenomen interesse van de Amerikanen in de Formule 1, waardoor het circuit zelfs tienduizenden kaarten extra in de verkoop kan doen: "We hebben het aantal kaarten voor de capaciteit waar we ons normaal op voorbereiden al verkocht. We hebben nu echter de tijd om extra infrastructuur voor te bereiden en bruggen over de baan toe te voegen, om daarmee nieuwe gebieden van het circuit open te stellen die we in het verleden nog niet hebben gebruikt."

“We gaan van uitverkocht, naar niet uitverkocht en weer terug naar uitverkocht. We hopen volgende maand wat extra kaarten in de verkoop te doen. Dat zouden nog eens dik 20.000 kaarten moeten zijn. Daarmee komen we in de buurt van de toeschouwersaantallen op Silverstone.”

Het circuit van Silverstone is volgende maand na de Red Bull Ring het tweede circuit dat sinds de coronapandemie weer het maximale aantal toeschouwers mag verwelkomen, waardoor er per dag 140.000 Formule 1-fans door de Britse toegangspoorten zullen wandelen. Het Circuit of The Americas heeft dan ook goede hoop dat van 22 tot en met 24 oktober ook de tribunes in Austin vol zullen zitten.

“We zitten nu in juni en de ontwikkeling die we sinds februari hebben gezien is echt exponentieel”, vervolgt Epstein. “Ik hoop dat we de huidige lijn voort kunnen zetten en dat meer en meer mensen gevaccineerd zullen worden, naarmate de zomer vordert en we weer terugkeren naar een normale situatie.”

Geen serieuze gesprekken over double-header in Texas

De kans is aanwezig dat er in het najaar nog een tweede race wordt verreden op COTA, aangezien het doorgaan van de races in bijvoorbeeld Australië en Brazilië nog altijd onzeker is. Ook de Indianapolis Motor Speedway wordt genoemd als locatie voor een tweede race in Amerika dit jaar. Hoewel Epstein “bereid is om de sport te hulp te schieten”, geeft hij aan dat er nog geen serieuze gesprekken zijn gevoerd over een tweede race in Texas: “Voor ons is het heel makkelijk om een tweede race te organiseren, maar daar is bij ons nog heel weinig over bekend. We hebben het erover gehad, voor de race in Baku, maar een serieus gesprek hebben we er nog niet over gevoerd.”