De Formule 1 staat voor het grootste driedaagse treffen in haar geschiedenis. Dit weekend worden in Austin naar schatting 440.000 fans verwacht. Om hen een mooie show voor te schotelen, staan ook Masters Historic Racing en Masters Endurance Legends op het programma. Het was de bedoeling dat de W Series eveneens naar Texas zou afreizen, maar het kampioenschap voor dames moest op het laatste moment de trip annuleren om financiële redenen.

Gevraagd naar de mogelijkheid om in de toekomst andere ondersteunende raceklassen, zoals F2 of F3, in het Amerikaanse Grand Prix-weekend te laten rijden, liet COTA-voorzitter en medeoprichter Bobby Epstein weten dat het "meer aan de Formule 1" is om daarover te beslissen. Maar zelf zou hij het evenement willen opschudden door een andere discipline aan het F1-menu toe te voegen: motorraces.

"We kunnen op verschillende manieren het programma vullen, twee of drie ondersteunende series zouden goed zijn," aldus Epstein. "Als het niet mogelijk blijkt om de F2 of F3 te laten rijden, denk ik dat we creatief kunnen zijn. Ik zou graag motoren zien racen tijdens het F1-weekend. Ik denk dat het heel leuk is. En ik denk dat de fans het prachtig zouden vinden. Dus dat zijn we aan het onderzoeken."

Een van de grootste obstakels voor een multidisciplinair raceweekend is de naleving van de veiligheidsnormen voor zowel auto's als motoren, gezien de verschillende homologatie-eisen van de circuits. Epstein stelt dat er op meerdere manieren naar het vraagstuk gekeken kan worden, maar vindt dat de focus bij welk voorprogramma dan ook moet liggen op het waarborgen van het vermaak. "Daar draait het om. Laten we ervoor zorgen dat we het publiek vermaken. Ik wil de racefan niet links laten liggen. Dus laten we ervoor zorgen dat we een programma hebben dat het publiek tevreden stelt. Ik denk dat er nu enige teleurstelling is vanwege het ontbreken van de W Series. Er was helaas te weinig tijd om vervanging te regelen. Maar ik denk dat de fans over het algemeen nu nog steeds waar voor hun geld krijgen."

MotoGP samen met de F1?

COTA is sinds 2013 ook gastheer van de MotoGP Grand Prix of the Americas. Epstein zegt dat zijn idee van een motorrace ter ondersteuning van de F1 niet per se de koningsklasse van de motorsport betreft. "Het hoeft geen MotoGP te zijn. Het kunnen motoren zijn, wat goed zou zijn voor de MotoGP omdat het hen een mooi platform zou geven," aldus Epstein. "Maar gewoon andere soorten races. In het verleden waren er [bij de F1] een aantal grote 'celebrity races', dat is iets wat we moeten overwegen. Het zou leuk kunnen zijn. Ik denk dat de F1 de aantrekkingskracht van beroemdheden heeft en zoiets is al een tijdje niet meer gedaan. Dit is allemaal het bespreken waard. Als Formule 3 of Formule 2 ook komt, is dat waarschijnlijk nog beter."