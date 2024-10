Het Circuit of the Americas had in zijn eerste jaren in de Formule 1 moeite om tickets te verkopen, maar de afgelopen jaren is dit circuit het decor van een van de best bezochte races van het jaar. Het circuitbestuur is ervan overtuigd dat er ook dit jaar weer veel F1-fans naar Austin zullen trekken om de Grand Prix van de Verenigde Staten te bijwonen, mede doordat er weer een sprintrace wordt georganiseerd en Eminem een van de headliners vormt van de concerten dat weekend.

Circuitbaas Bobby Epstein geeft echter wel toe dat de dertiende F1-race op COTA niet zo drukbezocht leek te worden, totdat er onlangs een flinke stijging was in de ticketverkoop. Reden daarvoor volgens Epstein? Het einde van de dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen en de stijgende lijn bij McLaren, Mercedes en Ferrari waardoor het seizoen een stuk onvoorspelbaarder is geworden. "Ik denk dat dit ons zwakste jaar zou zijn geworden in vier jaar tijd, sinds de pandemie", legt Epstein uit. "Onze kaartverkoop nam echt een vlucht toen Max stopte met winnen en het competitiever werd. Dus ik geef veel krediet aan onze fans en het publiek, ze letten goed op en ik denk dat het spannend is om te zien hoe het seizoen er nu uitziet."

"We verwachten opnieuw een groot publiek, waarschijnlijk rond dezelfde aantallen als de afgelopen jaren", voegt de circuitbaas toe. In 2022 kon COTA rekenen op 440.000 fans over drie dagen, in 2023 waren dat er nog 432.000. Epstein ziet bovendien kansen om dit jaar een record te verbreken. "Wat het record ook is voor een zaterdagse sprintrace: we zouden dat record moeten verbrijzelen, want Eminem heeft Taylor Swift [die optrad tijdens de editie van 2016] overtroffen en we hebben het grasveld vergroot om in de buurt van de 100.000 mensen te komen voor het concert. Dus ik denk dat er 130.000 tot 150.000 mensen zullen zijn voor de sprintrace op zaterdag."

Geen grote impact door komst Las Vegas

De komst van de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar heeft volgens Epstein geen enorme gevolgen gehad op de kaartverkoop. Sindsdien heeft de Amerikaanse racefan wel de keuze uit drie F1-races: Austin, Miami en Las Vegas. "Het is waarschijnlijk een wassen neus wat betreft onze bezoekersaantallen", stelt Epstein. "Het brengt wat meer aandacht voor de sport en dan concurreert het tot op zekere hoogte voor de kaartverkoop, maar niet zo veel omdat het zo'n uniek verschillend evenement is en met de timing van die race is het moeilijk. Ik vind het wel mooi, want het is een spektakel en het breidt de sport wereldwijd uit. Ik denk dat Miami meer doet voor de groei in Amerikaans publiek vanwege het tijdstip, maar ik geniet van het spektakel van de race in Vegas en ik hoop dat meer mensen ernaar kijken. Ik denk niet dat het een grote impact heeft gehad op Austin."