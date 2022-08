De Formule 1 groeit qua populariteit in de Verenigde Staten. Dat heeft erin geresulteerd dat de kalender voor 2023 voorzien is van drie races in Amerika. Naast Austin en 2022-debutant Miami, keert Las Vegas volgend seizoen terug op het rooster. Het is in contrast met hoe gewild F1 eerder in de VS was. Na 2007 verdween dit land volledig van de kalender, maar keerde met het Circuit of the Americas in 2012 terug. Die baan kreeg in het begin met de grootste moeite de tribunes vol. Inmiddels is dat wel anders. COTA tekende begin dit jaar een vijfjarige deal en viert komende oktober haar tienjarig bestaan met een uitverkocht huis.

COTA-voorzitter Bobby Epstein zegt in een exclusief gesprek met Motorsport.com dat de cijfers van vorig jaar vermorzeld kunnen worden gezien de vraag naar tickets. Toch legt COTA de focus op de fan experience. "We hebben onlangs een nieuwe toegangsweg aangelegd. Dat was echt nodig", zegt Epstein. "Zolang wij onze fans de beste ervaring kunnen geven, focussen we ons daarop. Wij hebben geen invloed op wat er op de baan gebeurt. De entertainment daarbuiten hebben we in handen. Onze capaciteit kan wel groter. Dat is iets waar we in de komende jaren naar gaan kijken."

Epstein zegt dat COTA momenteel werkt aan een tribune voor 6.000 extra fans. Dit is volgens hem een teken dat er vraag is naar meer Amerikaanse events. "Als niet alles op dit moment al is uitverkocht, dan is het wel zo goed als uitverkocht", vervolgt hij. "Dat was eigenlijk binnen twee dagen na start van de verkoop in de lente al het geval. Het is verbazingwekkend. De vraag in de VS op dit moment is bizar. Deze vult eenvoudig drie wedstrijden en misschien nog wel meer."

De kans is groot dat Miami diens datum in mei behoudt, terwijl de eerste race in Las Vegas mogelijk een maand na de race in Austin plaatsvindt. De race op The Strip wordt een nachtrace. "Voor de purist, festivalganger en de prijs blijven wij waarschijnlijk favoriet", aldus de voorzitter. "We willen geen mensen wegjagen met onze prijzen. Daarnaast bieden we hoogwaardige kwaliteit. Het is zaak dat we toegankelijk blijven voor de alledaagse fan. Dat vinden we belangrijk. Ik zeg niet dat anderen dat niet doen, maar die events zijn met name zeer uniek. Vegas wordt onder kunstlicht verreden, dat is een heel andere race. Miami is de grote internationale stad en zit aan de andere kant van de kalender. Dat is voor ons niet anders dan Montreal, Mexico, Hongarije en Australië. Het is een heel andere race in een andere tijd van het jaar. Er zijn meer dan genoeg fans in de VS voor deze drie wedstrijden."