COTA-baas: Drie, vier F1-races in VS mogelijk met winnende Amerikaan

De Formule 1 lijkt de afgelopen jaren behoorlijk aan populariteit te hebben gewonnen in de Verenigde Staten. F1-eigenaar Liberty Media zet daar ook op in en heeft daarom voor 2022 een race in Miami toegevoegd aan de bestaande Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas. Er wordt zelfs gesproken over een derde race in de Verenigde Staten, die in bijvoorbeeld Las Vegas of Indianapolis verreden moet worden. Met Haas F1 Team zit er bovendien een Amerikaans team in de sport, terwijl Andretti Autosport nu in gesprek is om een meerderheidsbelang te nemen in de F1-renstal van Alfa Romeo. Zo zouden er in 2022 dus twee Amerikaanse teams aan de start kunnen staan.

Dat heeft op zijn beurt weer geleid tot geruchten dat er weer een Amerikaanse rijder in de Formule 1 zou kunnen komen. Mocht Andretti inderdaad in 2022 aan de start staan, dan lijkt IndyCar-topper Colton Herta een voorname kandidaat om de sprong te wagen. Dan moet hij wel nog een superlicentie ontvangen.

Maar is het voor de gezondheid van het Circuit of the Americas voor de lange termijn en de Amerikaanse interesse in de F1 van belang dat er een Amerikaanse coureur in de sport actief is? “Ik denk dat een winnende Amerikaanse coureur drie of vier Grands Prix in leven kan houden”, zegt COTA-topman Bobby Epstein. “En ik ben zeker enthousiast over de kansen op nog een Amerikaans team. Maar alleen het hebben van een Amerikaanse coureur zorgt niet voor publiek op de tribunes, dat hebben we gemerkt doordat [Gene] Haas en [Guenther] Steiner en hun jongens het best mogelijke product hebben neergezet. Maar inderdaad, een Amerikaanse kampioen zou het hier goed doen.”

Het effect is volgens Epstein echter maar van korte duur als een Amerikaanse coureur of team geen succes heeft en achteraan de grid bungelt. “Maar ik denk niet dat ze de sport gaan betreden om niet te winnen. Ik denk ook niet dat ze tevreden zullen zijn met achteraan rondrijden. Dat mag ik in ieder geval hopen”, aldus Epstein. De suggestie dat Liberty zou moeten investeren in een opleidingsprogramma voor Amerikaanse coureurs valt bij hem in de smaak, hoewel hij weet dat de beslissing uiteindelijk aan de F1-eigenaar is. “Voor de lange termijn is dat mogelijk een riskante investering. Zij moeten beslissen of dat in het belang van de aandeelhouders is. De meeste F1-kampioenen begonnen op jonge leeftijd al op kleine motoren of in go-karts. Het gaat dus om een project van ruim een decennium en dat wordt een lastig verhaal.”