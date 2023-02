Zoals bekend slaat Ford de handen vanaf 2026 ineen met Red Bull Powertrains, en daardoor met Red Bull Racing en AlphaTauri. Het Amerikaanse concern gaat een technische en commerciële samenwerking aan, waarbij het de motor zal badgen en vooral aan de elektrische onderdelen wil bijdragen. Ford keert voor het eerst sinds 2004 terug in de koningsklasse van de autosport. Aan het eind van dat jaar trok het de stekker uit Jaguar en nam nota bene Red Bull de licentie over.

Het lange tijd aan Ford gelieerde Cosworth zette nog wel tot en met 2013 door in de Formule 1, al stond dat formeel los van Ford. Eind 2004 besloot Ford Cosworth Racing namelijk ook van de hand te doen en te verkopen aan Gerald Forsythe en Kevin Kalkhoven, met de zelfstandige Cosworth Group tot gevolg. Het betekent ook dat Cosworth tegenwoordig compleet los staat van de F1-plannen die Ford heeft. Cosworth volgt die wel met interesse, maar zegt zelf geen concrete interesse te hebben in de sport waarin het een rijke historie heeft. Zo is Cosworth statistisch gezien de op twee na meest succesvolle motorleverancier in F1, op P3 dus achter Ferrari en Mercedes. Cosworth heeft bijdragen aan tien constructeurstitels, met de DFV-motor tussen 1967 en 1983 als hoogtepunt.

"Maar een terugkeer in de Formule 1 is niet onze focus. We zijn al blij dat we op andere vlakken met veel grote automerken mogen samenwerken. Als je de Formule 1 goed wilt doen, dan vraagt dat al je middelen en al je inzet, en ik geloof niet in dingen op minder dan honderd procent doen", laat Cosworth CEO Hal Reisinger aan Motorsport.com weten. "We zouden een extra deel aan onze organisatie moeten toevoegen om een Formule 1-project goed te doen. En vooralsnog heb ik zakelijk gezien geen voorstel gekregen dat interessant genoeg is om zoiets te overwegen."

Dat gezegd hebbende, is Cosworth in een eerder stadium wel betrokken geweest bij gesprekken over het nieuwe reglement. Het past naadloos bij de belofte van de FIA en F1 om zoveel mogelijk merken om advies te vragen, zodat het eindresultaat op genoeg draagvlak kan rekenen. "Er is inderdaad regelmatig met ons gesproken over de nieuwe reglementen. Maar ik denk dat alleen input van partijen die direct betrokken zijn, wordt meegenomen in de mate dat je het ook echt input kunt noemen. Daar is overigens niks mis mee. Het is hun raceprogramma, niet dat van ons. Maar dit is wel de realiteit. Hopelijk hebben ze onze mening vooral gevraagd uit respect voor het merk en doordat ze een groot aantal opties wilden overwegen. Maar de uiteindelijke besluiten worden natuurlijk genomen door merken die er direct bij betrokken zijn en dat zijn wij niet."