Coronavirus aangetroffen in Albert Park Hotel naast F1-circuit

Volgens de lokale media in Melbourne zou de man vrijdag zijn teruggekeerd uit Singapore. In plaats van zichzelf te isoleren, zoals voorgeschreven door de autoriteiten, woonde hij zaterdag een receptie bij in het Albert Park Hotel, een historische bar en restaurant dichtbij het circuit van de Formule 1 Grand Prix.

De man is een van 18 bevestigde gevallen van het coronavirus in de staat Victoria. Daniel Andrews, de premier van de staat, stelde op dinsdag dat hij bereid is om "extreme maatregelen" te nemen om de verspreiding van het virus de komende weken te vermijden, maar stelde dat er geen reden is om de Grand Prix van dit weekend af te gelasten. "We blazen de Grand Prix niet af en het voetbal de week daarna ook niet", stelde hij. "Daar is het nu niet de tijd voor. Die tijd komt echter nog wel en het is gepast om daar ook rechtuit over te zijn."