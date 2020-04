Coronacrisis raakt iedereen: “Ook Red Bull verkoopt minder blikjes”

Vasseur verklaarde onlangs zich zorgen te maken over het voortbestaan van enkele teams, wanneer de Formule 1 niet snel maatregelen neemt om de financiële impact van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Op de vraag van Motorsport.com of ook de grotere teams in de problemen kunnen komen, antwoordt Vasseur: “Ik ben natuurlijk veel meer gefocust op de situatie van mijn eigen team dan die van de grote teams - en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet exact op de hoogte ben van hun situatie - maar ik denk dat iedereen ermee te maken krijgt. Alle autofabrikanten staan net zo goed voor een crisis en Red Bull verkoopt waarschijnlijk ook minder blikjes dan vorig jaar, nu over de hele wereld de kroegen en barren gesloten zijn.”

“Deze crisis raakt iedereen”, stelt Vasseur onomwonden. “We moeten als Formule 1 dan ook collectief met een reactie komen.” De Fransman hoopt dat alle betrokken partijen hun eigen belangen opzij kunnen zetten omwille van de toekomst van de sport. “Bij het vinden van oplossingen gaat het niet om de vraag wie er het hardst getroffen wordt, het gaat het erom dat we als collectief geraakt worden en dat we met een sterke reactie komen zodat de Formule 1 als geheel solide blijft”, aldus Vasseur, die tot dusver goed te spreken is over hoe iedereen zich opstelt in de huidige situatie. “Het FOM (Formula One Management), de teams en de FIA werken goed samen. Dat is denk ik wel een positief aspect aan deze crisis, dat we nu meer met elkaar samenwerken. Samen staan we ook sterker. Maar we moeten ook wel samenwerken als we ons hier doorheen willen slaan en dit jaar nog zoveel mogelijk races willen laten plaatsvinden. Het is allemaal niet makkelijk. Elke dag zijn er weer nieuwe ontwikkelingen, nieuwe zorgen. Het belangrijkste is dat we flexibel zijn en als een groep samenwerken, iets wat voorheen niet altijd de sterkste kant was van de Formule 1.”

Dat het eerste deel van het Formule 1-seizoen volledig in het water is gevallen, is ook voor sponsors een fikse tegenvaller. “We hebben contact gehad met onze sponsors”, laat Vasseur, wiens Alfa Romeo-team met Orlen net een nieuwe titelsponsor had gestrikt, weten. “Niemand is natuurlijk blij met de huidige situatie. Het is mijn werk en mijn passie om te racen, niet om thuis te blijven.” Met een lach: “Ik houd van mijn gezin, maar ik zit er niet op te wachten om zes maanden lang thuis te zitten!” Volgens Vasseur is er bij de sponsors begrip voor het feit dat er momenteel niet wordt geracet. “En ik denk dat ze het op dit moment drukker hebben met andere zaken dan hun sponsoring”, stelt hij. “Maar we hebben contact met ze gehad en geprobeerd om de situatie aan ze uit te leggen. We hebben ze verteld dat we eraan werken om een fatsoenlijke kalender te hebben en zo snel als mogelijk weer willen racen. Maar wat betreft dat laatste zitten we nog steeds een beetje in onzekerheid.”

‘Kalm aan’

Vasseur benadrukte recentelijk dat andere dingen op dit moment belangrijker zijn dan de Formule 1. "Wij vormen niet het middelpunt van de wereld. Zonder vervelend te willen doen, maar wij zijn niet erg nuttig voor de samenleving. Wij proberen alleen wat technologie te ontwikkelen en de mensen vermaak te bieden, maar de wereld draait niet om ons. Vandaag de dag bestaan er hele andere zorgen", ging Vasseur bij het Franse Canal+ in op de coronacrisis. “Als je kijkt naar al het leed dat door het virus wordt veroorzaakt en wat het medisch personeel allemaal te verduren krijgt, dan moeten wij even in ons hoekje staan en ons nederig opstellen.”

Of het goed was geweest als Formule 1-eigenaar Liberty Media, die zich vooral lijkt te focussen op het zo snel mogelijk op gang brengen van het seizoen, die boodschap ook wat duidelijker had gecommuniceerd? “Ik wilde niemand hiermee de les lezen. Dit is gewoon hoe ik mij voel. Ik denk dat iedereen op dit moment met zijn gedachten bij belangrijkere zaken is dan de Formule 1”, reageert Vasseur. “Maar racen is ons werk. We willen zo snel mogelijk weer op het circuit in actie komen en daar werken we ook aan. Iedereen zet zich daarvoor in, iedereen wil weer aan de slag en gaan racen. Maar als je kijkt naar wat er allemaal in Europa en de rest van de wereld gebeurt, dan kan het volgens mij geen kwaad dat je een beetje kalm aan doet.”

Nadat de seizoensouverture in het Australische Melbourne op het laatste moment was afgeblazen, werden al snel verschillende online competities op touw gezet waarin zowel professionele coureurs als toppers uit de simracewereld het tegen elkaar opnemen. Ook Motorsport Network is op dit vlak actief: Motorsport Games werkt samen met Veloce Esports aan de #NotTheGP-races, die goed zijn voor miljoenen views. “Het is belangrijk dat we fans en sponsors iets blijven bieden en actief blijven. We zijn nu een paar maanden niet te zien dus we moeten andere manieren vinden om in beeld te blijven”, zegt Vasseur. Om daarna op te biechten: “Persoonlijk ben ik niet een heel groot fan van esports. Ik ben er waarschijnlijk een beetje te oud voor! Zo lang mijn kinderen er maar blij mee zijn!”