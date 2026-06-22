Controverse rond de F1-race in Monaco komt voor de rechter: wat betekent dit voor het podium van Gasly?

McLaren en Red Bull wachten momenteel op een datum voor hun hoorzitting bij het Internationaal Hof van Beroep, nadat ze bezwaar hadden gemaakt tegen het besluit van de wedstrijdcommissarissen van de Grand Prix van Monaco om Pierre Gasly’s Formule 1-podiumplaats te herstellen. Dit is wat er nu gaat gebeuren.

Hoe het zo ver is gekomen

Tijdens de Grand Prix van Monaco van deze maand kregen verschillende coureurs tijdstraffen opgelegd voor het overschrijden van de snelheidslimieten in de pitstraat, waaronder Gasly, zijn Alpine-teamgenoot Franco Colapinto, Oscar Piastri, George Russell en Lewis Hamilton.

Achteraf bleek dat deze overtredingen in de pitstraat vals waren, veroorzaakt door een fout in de tijdregistratie bij de ingang van de unieke pitstraat van Monaco. Alle coureurs, behalve Gasly, hadden hun tijdstraffen al tijdens de race uitgezeten, terwijl de Fransman bij de finish een dubbele tijdstraf van vijf seconden kreeg, waardoor hij van de derde naar de zevende plaats zakte.

Gezien de fout in de tijdregistratie vroeg Alpine om een herzieningsrecht tegen beide straffen en tijdens het weekend van de Spaanse Grand Prix besloten de FIA-commissarissen beide straffen in te trekken, waardoor Gasly zijn podiumplaats terugkreeg. Daardoor zakte Isack Hadjar van Red Bull naar de vierde plaats en moest ook Piastri van McLaren een plaats inleveren, nadat de Australiër zijn straf op het circuit had uitgezeten. Vorige week besloten beide teams een beroepsprocedure in te leiden.

Tegen wat hebben McLaren en Red Bull beroep aangetekend?

Op dinsdag 16 juni maakte McLaren bekend dat het beroep had aangetekend tegen documenten 99, 100 en 101 van de Grand Prix van Monaco, namelijk het besluit van de stewards om Gasly’s podium te herstellen, evenals de bijgewerkte raceklassering en het kampioenschapsklassement.

McLaren heeft bezwaar gemaakt tegen het feit dat de beslissing van de stewards in feite Gasly beloonde voor het niet uitzitten van zijn tijdstraffen op het circuit, terwijl Piastri en anderen wel de prijs hebben betaald voor de onterechte straffen.

"Hoewel we de gerechtelijke procedures van de FIA en de rol van de stewards ten volle respecteren, zijn we van mening dat deze zaak belangrijke vragen oproept met betrekking tot sportieve eerlijkheid, consistentie in de regelgeving en de integriteit van de competitie", aldus het team.

Oscar Piastri zakte een plaats nadat de straffen van Pierre Gasly waren ingetrokken Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Het achteraf intrekken van de straffen leidt tot een situatie waarin sommige deelnemers benadeeld worden omdat ze zich aan de regels en de beslissingen van de stewards hebben gehouden. Een dergelijke uitkomst dreigt tot sportieve ongelijkheid te leiden en het vertrouwen in de consistente toepassing van het sportreglement van de FIA te ondermijnen."

Zoals gemeld door Motorsport.com, heeft ook Red Bull Racing beroep aangetekend tegen de gewijzigde uitslag vanwege bezorgdheid over de sportieve gevolgen van het ongekende besluit van de wedstrijdcommissarissen.

Wat is het verschil tussen deze protesten en het ‘recht op herziening’ van Mercedes?

McLaren en Red Bull staan niet alleen in hun bezorgdheid, aangezien verschillende andere teams zowel privé als publiekelijk hun onbehagen hebben geuit over de doos van Pandora die de herplaatsing van Gasly heeft geopend. Er bestaat de vrees dat het precedent in Monaco ertoe leidt dat coureurs nu worden gestimuleerd om tijdens de race geen straffen uit te zitten en in plaats daarvan achteraf protest aan te tekenen, of het nu gaat om te hard rijden in de pitstraat of andere overtredingen, wat grote gevolgen heeft voor de racestrategie.

Op maandag 15 juni diende Mercedes een verzoek in voor een eigen herzieningsprocedure nadat de tijdstraf van Russell ervoor zorgde dat zijn race in Monaco volledig uit de hand liep, waardoor de Brit buiten de punten eindigde. In het licht van de herplaatsing van Gasly en de erkenning dat de tijdwaarneming een fout had gemaakt, wilde Mercedes onderzoeken of er iets was wat het kon doen om Russell te helpen zijn straffen ook ongedaan te maken.

De procedure verschilt van een beroep in die zin dat deze zou worden afgehandeld door de oorspronkelijke stewards van de Grand Prix van Monaco, doorgaans via videoconferentie, waarbij het betreffende team significant, relevant en voorheen niet-beschikbaar bewijsmateriaal moet aanvoeren waarvan het meent dat dit tot een andere beslissing van de stewards zou hebben geleid als het destijds beschikbaar was geweest.

Maar na overleg met de FIA en het F1-management, en in de wetenschap dat het onmogelijk was om de straffen van Russell ongedaan te maken, trok Mercedes zijn verzoek donderdagavond in.

„Uit onze daaropvolgende gezamenlijke bespreking met de FIA en de Formule 1 is gebleken dat zij vastbesloten zijn om de unieke omstandigheden die zich tijdens de Grand Prix van Monaco hebben voorgedaan te herzien en de factoren die hieraan ten grondslag lagen proactief aan te pakken”, aldus een verklaring van Mercedes.

"Gezien deze duidelijke vastberadenheid zijn we tot de conclusie gekomen dat het verder nastreven van ons verzoek om herziening niet in het belang is van ons team of de sport, en daarom hebben we ons verzoek ingetrokken."

George Russell zag zijn Grand Prix van Monaco ontsporen nadat hij zijn straf voor te hard rijden niet had uitgezeten. Foto door: Anni Graf - Formule 1 via Getty Images

Wat is het Internationaal Hof van Beroep?

McLaren en Red Bull hebben een beroepsprocedure gestart tegen de intrekking van de straf van Gasly door de stewards, waarmee ze een stap verder gingen. De eerste stap was het indienen van een voornemen tot beroep, wat binnen een uur na de oorspronkelijke beslissing moest gebeuren, waarna beide partijen 96 uur de tijd kregen om te beslissen of ze al dan niet door zouden gaan.

Door hun beroep te bevestigen en de beroepskosten van 5.000 euro en een borgsom van 20.000 euro te betalen, stappen de twee teams nu naar het Internationaal Hof van Beroep van de FIA in Genève. Het Internationaal Hof van Beroep fungeert als de hoogste, onafhankelijke beroepsinstantie in de motorsport. Het hof heeft de bevoegdheid om sancties die aanvankelijk door de wedstrijdcommissarissen zijn opgelegd, te bevestigen, te wijzigen of in te trekken. Volgens de website van de FIA „beslecht het ICA geschillen die aan het hof worden voorgelegd door nationale sportautoriteiten uit de motorsport wereldwijd, of door de voorzitter van de FIA. Het kan ook niet-sportieve geschillen beslechten die worden aangespannen door nationale automobielorganisaties die bij de FIA zijn aangesloten.“

Het ICA is een onafhankelijk orgaan, losstaand van de hoofdstructuur van de FIA, en bestaat uit 36 rechters die worden gekozen tijdens de Algemene Vergadering van de FIA. Uit die groep worden ten minste drie rechters aan de zaak toegewezen door de voorzitter van het ICA, momenteel Lauren Anselmi uit Monaco, die tevens de zitting voorzit.

Wanneer gaat de zaak verder?

De ‘appellanten’, in dit geval , McLaren en Red Bull, hebben maximaal 15 dagen de tijd om hun gronden voor het beroep in te dienen. Deze moeten per post en e-mail worden verzonden, zowel in het Frans als in het Engels, en moeten een uiteenzetting bevatten van de beoogde argumenten, de gevraagde voorziening en een lijst van het beoogde bewijsmateriaal en andere ondersteunende documenten. Naar verluidt is dit op het moment van schrijven al gebeurd. De verweerder, doorgaans de FIA zelf aangezien zij de commissarissen van de GP van Monaco heeft aangesteld, heeft vervolgens nog eens 15 dagen de tijd om een reactie in te dienen.

Vervolgens zal er een periode van ten minste 15 dagen zitten tussen het indienen van het verweerschrift en de hoorzitting. McLaren en Red Bull zijn nog niet gedagvaard voor een hoorzitting, dus deze zal naar verwachting ergens in juli plaatsvinden.

Tijdens de openbare zitting zullen beide partijen hun respectieve argumenten uiteenzetten, terwijl de rechtbank indien nodig ook relevante getuigen of deskundigen kan horen, voordat de partijen worden uitgenodigd om slotpleidooien te houden. De voorzitter zal vervolgens de vermoedelijke datum en tijdstip bekendmaken waarop het vonnis zal worden uitgesproken, waarna de rechters achter gesloten deuren over hun beslissing zullen beraadslagen.

De beslissing, die de straf van Gasly voor de Grand Prix van Monaco kan bevestigen, verzachten of intrekken, wordt genomen bij gewone meerderheid, waarbij de voorzitter indien nodig de beslissende stem heeft, en wordt vervolgens meegedeeld aan de FIA en de betrokken partijen.

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