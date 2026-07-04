Contractverlengingen Russell en Hamilton zetten Verstappen-McLaren geruchten in ander daglicht

Twee van de meest begeerde stoeltjes op de Formule 1-rijdersmarkt zijn al ingevuld, maar er komen geen officiële aankondigingen en geen persberichten over. De reden is simpel: er zijn geen nieuwe contracten getekend. In plaats daarvan zijn er slechts opties gelicht die al in bestaande overeenkomsten waren opgenomen – dus vanuit juridisch oogpunt is er niets nieuws om bekend te maken.

Dat is precies wat er is gebeurd met Lewis Hamilton, die een optie in zijn voordeel had die hem een derde seizoen bij Ferrari zou garanderen. De zevenvoudig wereldkampioen voldeed aan de prestatieclausules die waren vastgelegd in de overeenkomst die hij in januari 2024 tekende, waardoor de contractverlenging automatisch werd geactiveerd.

Hetzelfde mechanisme is ook bij Mercedes in werking getreden. Na de Grand Prix van Spanje in Barcelona lichtte het in Brackley gevestigde team de optie in het contract van George Russell, waarmee de voortzetting van hun samenwerking tot en met 2027 werd veiliggesteld. Russell zal daarom zijn zesde seizoen met de Zilverpijlen betwisten en zal, voor het derde opeenvolgende jaar, een team vormen met Kimi Antonelli.

Anders dan twaalf maanden geleden werd de beslissing om Russell te behouden niet beïnvloed door de mogelijke beschikbaarheid van Max Verstappen op de rijdersmarkt. Precies op het moment waarop de omstandigheden een overstap voor Verstappen mogelijk hadden kunnen maken, koos Mercedes-baas Toto Wolff — die Verstappen al meer dan tien jaar heeft nagejaagd — ervoor om het evenwicht dat Mercedes momenteel in staat stelt de goede resultaten te boeken niet te verstoren.

Verstappen-geruchten dienen vooral Max

Interessant genoeg begonnen, precies op het moment dat Mercedes en Russell de voortzetting van hun samenwerking afrondden, berichten te circuleren over vermeende interesse van McLaren in Verstappen. Het scenario is zo vertrouwd dat het in de Formule 1-paddock praktisch een cliché is geworden.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Elke keer dat het seizoen het punt bereikt waarop de ontsnappingsclausules in Verstappens contract hem in staat zouden kunnen stellen Red Bull te verlaten, duiken er geruchten op die hem met een ander team in verband brengen. Ze kunnen worden aangewakkerd doordat iemand wordt gezien terwijl hij koffie drinkt in een ander motorhome in de paddock, of door een stil woord in het oor van bepaalde media.

De afgelopen jaren was Mercedes het team dat het vaakst werd genoemd. Nu er in Brackley geen stoeltjes meer beschikbaar zijn, is die rol in de pantomime verschoven naar McLaren. Het is heel aannemelijk dat er contact tussen de partijen is geweest, maar dat is simpelweg onderdeel van de normale werking van de rijdersmarkt. Teams verzamelen informatie, net zoals managers van rijders dat doen, om een volledig beeld van alle beschikbare opties te behouden.

En wanneer de naam Verstappen op tafel ligt, is ieder team geïnteresseerd. Zoals McLaren's Zak Brown tegen Sky zei: "als om een of andere vreemde reden iemand over een bananenschil uit het [bad] zou glijden, dan ja natuurlijk, Max is een viervoudig wereldkampioen."

De grootste begunstigde van deze dynamiek is echter altijd Verstappen zelf. Hetzelfde verhaal speelde zich af tijdens de eerdere speculatierondes die hem aan Mercedes linkten, toen mediaberichten de onderhandelingspositie van zijn manager versterkten, waardoor hij gunstigere financiële voorwaarden bij Red Bull kon afdwingen – wat er uiteindelijk toe leidde dat Verstappen het beste salaris van alle F1-coureurs genoot.

Daarom is het moeilijk om de recente berichten over McLarens interesse met iets anders dan gezonde scepsis te bekijken, vooral omdat ze op het perfecte moment voor ‘Team Verstappen’ naar buiten kwamen. Drie weken geleden ontmoetten Verstappen, zijn vader Jos, samen met Raymond Vermeulen in Oostenrijk Chalerm Yoovidhya, de meerderheidsaandeelhouder van Red Bull, en Mark Mateschitz, de zoon van de oprichter van het bedrijf.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Verstappen is zich volledig bewust van de onderhandelingsmacht die hij nu heeft, niet alleen gebouwd op het prestatieniveau dat hij op de baan blijft leveren, maar omdat Red Bull, na bijna alle sleutelfiguren uit het kampioenstijdperk te hebben verloren, het zich simpelweg niet kan veroorloven het grootste boegbeeld te verliezen.

Vandaag de dag is Verstappen veel meer het gezicht van het team dan wie dan ook onder de meer dan 1.500 medewerkers van de formatie. Zijn vertrek zou een verwoestende impact hebben op de geloofwaardigheid van het nieuwe technische en sportieve project dat is ontstaan na het vertrek van Christian Horner, Adrian Newey en Helmut Marko.

Niemand begrijpt dit beter dan de top van Red Bull. Om die reden is het moeilijk voor te stellen dat Verstappens volgende overeenkomst zal lijken op een conventioneel rijderscontract; in de paddock wordt uit goed ingevoerde bronnen gesproken dat een aandelenbelang in het team op tafel ligt.

In plaats van zomaar een handtekening op papier te zijn, zal Verstappens volgende deal een bevestiging vormen van de buitengewone onderhandelingsmacht die een rijder heeft verworven. En op dit moment lijkt alleen Red Bull bereid en in staat om hem die voorwaarden te bieden.

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