Contract Marko aangepast in poging Max Verstappen langer bij Red Bull te houden

Het is in de voorbije maanden een veelbesproken passage uit het contract van Max Verstappen gebleken: de zogenaamde Helmut Marko-clausule. De Verstappens en Marko gaven elkaar slim rugdekking met de bepaling dat de drievoudig wereldkampioen zou mogen vertrekken als de Oostenrijkse topadviseur dat doet. Het bleek een vruchtbare voedingsbodem voor geruchten over een overstap naar Mercedes. Ondanks het contract tot en met 2028 zou Marko hem immers de vrijheid kunnen bieden door op te stappen. In dat geval zou Verstappen vrij zijn om te gaan en staan waar hij wil. Het gaf Mercedes-teambaas Toto Wolff hoop, hoop die hij met publiekelijke flirts niet onder stoelen of banken heeft gestoken: "Ik wil hem heel graag hebben, al moeten we eerst onze auto verbeteren", sprak Wolff eerder dit jaar. "Het is een keuze die Max moet maken, maar ik denk dat er geen team is dat hem niet in de auto wil hebben."

Red Bull heeft laten weten dat de Marko-clausule afgelopen winter zonder medeweten van Christian Horner aan het contract is toegevoegd als een 'addendum'. Het gaf Verstappen niet alleen vrijheid, maar leverde Marko ook zekerheid op toen zijn eigen toekomst ineens onderwerp van gesprek was. "Ik heb altijd heel duidelijk gezegd dat Helmut moet blijven. Iedereen in het team weet dat ook. Hij is heel belangrijk voor het team en ook voor mijn toekomst binnen het team", sprak Verstappen tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië.

Nog wel prestatieclausules in het contract

In Hongarije sijpelt door dat de situatie in de tussentijd ietwat is veranderd. Na initiële berichtgeving van De Telegraaf hebben bronnen aan Motorsport.com bevestigd dat het contract van Marko is aangepast. Aangezien een getekend contract niet zomaar open te breken valt, gaat het om een zogenaamde side letter die Marko op verzoek van Red Bull heeft getekend. Met de brief zou hij zijn commitment aan Red Bull Racing uitspreken voor de overeengekomen contractduur, oftewel tot het eind van 2026. Het moet de positie van Marko verzekeren, maar vooral een manier zijn om de aanhoudende interesse van Mercedes in Verstappen af te houden.

Deze verandering maakt een overstap voor het seizoen 2025 zeer onwaarschijnlijk. Het komt doordat de Marko-clausule nu niet zomaar te activeren valt, waardoor het enkel nog draait om prestatieclausules die in Verstappens contract zitten verweven. Nu Verstappen en Red Bull beide kampioenschappen nog aanvoeren, vallen die echter ook (nog) niet te gebruiken. Het maakt dat Wolff voor 2025 verder moet kijken en de blik bijvoorbeeld op Carlos Sainz of Kimi Antonelli moet richten, al betekent de verandering nog niet automatisch dat Verstappen jarenlang - dus tot het einde van zijn contract in 2028 - voor Red Bull Racing blijft rijden. Dat hangt namelijk nauw samen met de prestatieclausules in zijn verbintenis, waardoor Red Bull wel degelijk moet blijven leveren - ook met het eigen motorproject in 2026.

Bovendien is Horner de eerste geweest die heeft gezegd: "Als iemand hier niet wil zijn, dan kunnen we hem niet aan een stukje papier houden." De Red Bull-teambaas voegde er in Spielberg aan toe dat Verstappen voor 2025 nergens heen zou gaan. "Als Mercedes zo graag een Verstappen wil, dan is Jos mogelijk beschikbaar", zei hij met een lach. De aanpassing van Marko's contract dient niet alleen om Verstappen binnenboord te houden. Het moet idealiter ook enige rust binnen het team uit Milton Keynes terugbrengen. Zo laten bronnen in het team eveneens aan deze website weten dat Horner en Jos Verstappen weer voorzichtig 'on speaking terms' zijn, ook na inspanningen van Red Bull-sportchef Oliver Mintzlaff.

Video: De zaterdag in Boedapest besproken in een nieuwe F1-update