Contact tussen Ocon en Bearman 'mag niet meer gebeuren, punt uit'
Haas-teambaas Ayao Komatsu wilde benadrukken dat zijn coureurs onder geen enkele omstandigheid contact mogen maken, na hun botsing in de eerste ronde van de F1 Grand Prix van België
De Grand Prix van België 2026 zag Haas voor de vierde race op rij geen enkel Formule 1-punt scoren, na een seizoensbegin dat enige belofte had getoond. Het is echter al enkele races duidelijk dat het Amerikaanse team door de meeste rivalen is voorbijontwikkeld, te beginnen met Racing Bulls en Audi, die nu met Alpine strijden om punten.
De hoop op een sterke vertoning was dan ook niet bijzonder groot voorafgaand aan de race op Spa, vooral niet voor Esteban Ocon, die geplaagd wordt door prestatieproblemen met zijn VF-26. Maar het feit dat de twee coureurs in de eerste ronde contact maakten – waardoor de Fransman van de baan schoot en beiden lekke banden opliepen – hielp de zaak niet.
Historisch gezien zijn incidenten waarbij Haas-coureurs betrokken zijn niets nieuws, maar voor teambaas Ayao Komatsu is het essentieel om meteen een duidelijke grens te trekken – ondanks de specifieke omstandigheden van het incident van vorige week.
"We moeten er gewoon voor zorgen dat het niet nog eens gebeurt", vertelde hij donderdag in Boedapest aan de media, waaronder Motorsport.com. "Zoals altijd wilde ik, zelfs op zondag na de race, gewoon de standpunten van beide kanten horen, en daarna bracht ik mijn standpunten in, en toen hebben we erover gesproken, en ook in de dagen daarna, dus alles is in orde."
Toen hem naar zijn eigen visie werd gevraagd, ontweek de Japanse teambaas de vraag: "Ik denk niet dat ik dat hier hoef te delen. Mijn belang is natuurlijk dat, wat de reden ook is, dit gewoon niet nog eens kan gebeuren. Punt. Dus we moeten gewoon duidelijke gedragsregels hebben."
"Het was niet eens een echt gevecht"
Esteban Ocon, Haas F1 Team, Carlos Sainz, Williams, Sergio Perez, Cadillac Racing
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Wat Ocon betreft, wiens toekomst bij Haas enigszins onzeker lijkt gezien zijn teleurstellende resultaten sinds het begin van het seizoen, was het incident meer te wijten aan een ongelukkige samenloop van omstandigheden dan aan een echt gevecht om positie dat verkeerd afliep.
"Zeker, het was niet ideaal", legde hij uit aan de pers. "Het is niet iets wat we willen dat gebeurt, omdat we het al moeilijk hebben om precies het tempo te hebben om in de puntenzone te zitten.
"We hebben direct na de race een gesprek gehad met Ayao, Ollie en mijzelf. Een heel rechttoe rechtaan gesprek. Ik weet zeker dat we daar ook sterker uit zullen komen. Ayao heeft tegen ons gezegd wat hij wilde zeggen. Het mag zeker niet gebeuren. Het is niet alsof we om het wereldkampioenschap vechten.
"Het was echt ongelukkig, legde hij verder uit. Het was eerlijk gezegd niet eens een echt gevecht. Ollie had zijn problemen met zijn versnelling bij het uitkomen van de bocht. We reden met z'n drieën naast elkaar omdat we hem probeerden te ontwijken. Hij was een langzaam bewegend object. Ik zat aan de binnenkant, Nico [Hulkenberg] zat hier.
"Ollie zat eigenlijk iets naar achteren. Ik remde vroeg om Nico te laten gaan. Ik zat daar aan de binnenkant. Op het laatste moment zag ik Ollie daar aankomen en we kwamen met elkaar in botsing. Het is echt behoorlijk ongelukkig. Natuurlijk willen we daar geen tijd mee verspillen. Hopelijk gebeurt het niet nog eens."
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