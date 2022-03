‘Consistentie met twee wedstrijdleiders in F1 een uitdaging’

Komend weekend wordt er bij de opener van het F1-seizoen 2022 in Bahrein voor het eerst met een nieuwe opzet voor de racedirectie gewerkt. Michael Masi is er zoals bekend niet meer bij. De Australiër heeft na het controversiële seizoenseinde in Abu Dhabi het veld moeten ruimen. Hij wordt vervangen door twee personen die elkaar gaan afwisselen: Eduardo Freitas, die ruime ervaring heeft in het World Endurance Championship, en Niels Wittich, die lange tijd werkzaam was in de DTM. Zij zullen worden ondersteund door een race control op afstand, vergelijkbaar met de VAR in het voetbal. Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok hoopt dat het feit dat twee wedstrijdleiders elkaar gaan afwisselen, niet voor meer inconsistentie zorgt in de besluitvorming.

“Het is interessant dat ervoor gekozen is om met twee verschillende mensen te gaan werken. Want hoe zorg je ervoor dat je consequent blijft?”, vraag Chandhok zich af hardop tijdens een Zoom-gesprek met onder andere Motorsport.com. “Dat is volgens mij nog wel de grootste uitdaging. Want de vier mensen die in deze call zitten, zullen allemaal op een andere manier naar een bepaald incident kijken. Het wordt dus niet eenvoudig om consistentie te hebben met twee race directors.”

“Ik gok dat ze hiervoor Herbie Blash, iemand met veel ervaring, hebben teruggehaald. Misschien wordt dat zijn rol”, vervolgt de expert van Sky Sports F1, dat ook dit jaar alle Grands Prix live uitzendt. “Hij moet de nieuwe race directors begeleiden en de consistentie bewaken. Want dat is uiteindelijk toch wat iedereen graag wil? Dat willen wij als kijkers graag, maar belangrijker nog: als een coureur met iemand in een wiel-aan-wiel-gevecht verwikkeld is, dan wil diegene duidelijk weten wat er wat wel en wat er niet mag, als hij bij de volgende bocht aankomt.”

Er is al langer de kritiek dat de racedirectie in de Formule 1 niet altijd even consequent optreedt. “Zo kreeg Max vorig jaar in Brazilië geen straf voor wat er bij de vierde bocht gebeurde, toen hij daar met Lewis aan het vechten was, terwijl hij naar mijn mening wel iets had moeten krijgen. De beslissing om toen niets te doen heeft geleid tot een grijs gebied qua wat wel en niet is toegestaan”, aldus de elfvoudig Grand Prix-starter. “Mijn persoonlijke mening is dat ze voor de eerste race met alle twintig coureurs en alle tien teambazen moeten gaan zitten en wat incidenten van vorig jaar moeten gaan bekijken. En dan gaat het er niet om wie er toen wel of geen straf heeft gekregen, maar hoe een dergelijk incident vanaf 2022 zal worden behandeld. Dus of er wel of geen straf wordt gegeven en hoe hoog een eventuele straf zal zijn. Dan weten de coureurs en teambazen precies waar ze aan toe zijn. En idealiter komt de race director of een van de stewards naar de SkyPad om de rules of engagement aan iedereen thuis uit te leggen, zodat de fans ook weten hoe er in specifieke gevallen wordt opgetreden. Ik hoop dat de FIA dat stukje communicatie ook gaat verbeteren.”

‘Systeem hielp Masi niet’

Max Verstappen sprak er onlangs schande van dat Michael Masi uit zijn functie ontheven is vanwege de gebeurtenissen in Abu Dhabi. Hij vindt dat de Australiër voor de bus is gegooid. “Ik denk dat het nieuwe management bij de FIA niet echt een andere keuze had, door alle druk die er werd uitgeoefend door de fans en de media”, zegt Chandhok. “Abu Dhabi was de laatste week dat de FIA onder leiding stond van Jean Todt en zijn team. Vervolgens nam een ander team het over en dat belandde meteen middenin een storm. Van een overgangsperiode was totaal geen sprake. Er waren verkiezingen en de volgende dag stond er iemand anders aan het roer. En ik denk dat diegene het gevoel had dat er iets ondernomen moest worden en er iets veranderd moest worden.”

De omstandigheden waaronder Masi zijn werk moest doen, waren verre van ideaal, meent Chandhok. “De druk waaronder een race director in de Formule 1 staat, is torenhoog. Ik ben van mening dat de wijze waarop de FIA het had georganiseerd, Michael niet heeft geholpen. Michael werd meteen in het diepe gegooid toen Charlie Whiting in Melbourne overleed. Ineens had hij de belangrijkste en zwaarste functie in onze sport. En de FIA gaf hem ondertussen ook nog allemaal andere taken. Hij moest circuits inspecteren en was voorzitter van de single seater commission, die zich om de Formule 2, Formule 3 en Formule 4 bekommert. En tijdens de weekenden dat er geen Formule 1 was, zag ik hem ook bij de Formule E rondlopen. Dan denk ik bij mezelf: hij kreeg ook niet echt een kans.”

Chandhok is blij dat de FIA heeft ingezien dat het anders moet en ervoor heeft gezorgd dat de race director voortaan beter wordt ondersteund. Hoe Freitas en Wittich het gaan doen, zal moeten blijken. Chandhok: “Ik heb met Eduardo Freitas gewerkt in het World Endurance Championship en de 24 uur van Le Mans. Hij heeft zeer veel ervaring, maar hij heeft nog niet eerder Formule 1 gedaan en dat is wel echt een andere omgeving. Daar komt wel even wat meer druk bij kijken. Ik heb met de nieuwe FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Robert Reid, die binnen de FIA over de sport gaat, gesproken en zij zijn zich er zich beide erg van bewust dat de race director meer support moet krijgen. Hoe de nieuwe personen het verder gaan doen, zullen we moeten afwachten.”