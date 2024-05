Congreslid VS: Andretti F1-afwijzing doet aan kartelvorming denken

Woensdagavond Nederlandse tijd werd bekend dat twaalf leden van het Amerikaanse congres een brief hebben gestuurd naar Liberty Media waarin zij uitleg eisen over de afwijzing van de inschrijving van Andretti Global en motorenleverancier General Motors voor de Formule 1. De politici vermoeden dat de afwijzing in strijd is met de mededingingswetten van de Verenigde Staten. Tijdens een persconferentie in het Capitool legt congreslid John James - afgevaardigde van de staat Michigan, waar General Motors zich bevindt - in duidelijke woorden uit wat er volgens hem niet klopt aan de beslissing.

"Jullie mogen zeggen of het kartelvorming is, of dat het niet-competitief of monopolistisch gedrag is", vertelt James. "Maar zoals ik het zie, is er een bedrijf - Liberty Media - die voor dertig procent eigenaar is van Live Nation, waarvan letterlijk deze week bekend werd dat het onderzocht wordt vanwege niet-competitief en monopolistisch gedrag. We krijgen ook verhalen door dat zij [Liberty] zegt: 'Wij zijn te groot om uitleg te geven, je moet maar leren met ons om te gaan'. Zo werkt dat hier niet, als de grotere partij de kleinere onder de duim probeert te houden."

Waarom 2028 wel open laten?

In de beslissing van FOM stond dat de deur voor toelating in 2028 wel open staat. Voor die tijd moet er een nieuw Concord Agreement opgesteld worden en kan het inschrijfgeld significant verhoogd worden. "Het lijkt erop dat ze geld willen pakken", verklaart James na een vraag van NSBC. "Je kunt je afvragen of F1 en Liberty Media de deur open laten zodat ze er zelf commercieel op vooruit kunnen gaan, dat ze in plaats van 200 miljoen dollar inschrijfgeld 1 miljard willen van Andretti-Cadillac. Tegelijkertijd laat Andretti-Cadillac zien hoe toegewijd ze zijn door miljoenen in het project te pompen. Ze willen zo alles aan de standaarden laten voldoen."

James heeft de goede hoop dat in samenspraak met Liberty Media er nog een positieve uitkomst kan komen. "Dat zou voor ons beiden goed zijn, maar vooral voor Amerika. Als dat niet lukt, dan weten we waar we aan toe zijn", vertelt de strijdvaardige Republikein. "Het is onze verplichting dat we de Amerikaanse bedrijven en consumenten beschermen en iedereen die misbruik van hen maakt, wordt verantwoordelijk gehouden. Het gaat hier niet alleen over het beschermen van Andretti, maar van alle Amerikanen."

Andretti: Hebben alleen maar groen licht nodig

Mario Andretti is ook aanwezig en laat weten dat zijn team klaar voor toetreding in F1 is. "We hebben alles gedaan wat er van ons werd gevraagd. Ik ben er trots op dat ik namens de VS in F1 racete en de momenten dat ik het trotst was, waren de momenten waarop ik het volkslied hoorde toen ik op het bovenste treetje van het podium stond", aldus de grote man achter het team. "F1 is nu zo populair in de VS, we hebben zelfs drie races. Dat is niet eerder gebeurd. We hebben al laten zien dat we alles in huis hebben. Het enige wat we nu nog nodig hebben, is groen licht."