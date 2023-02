Concurrentie ziet dat Aston Martin stap vooruit heeft gezet

Al voordat de F1-test in Bahrein was begonnen, waren er positieve verhalen over de AMR23 van Aston Martin. Hoewel het lastig is om conclusies te trekken, komt de equipe uit Silverstone inderdaad goed voor de dag op het Bahrain International Circuit. Zhou Guanyu van Alfa Romeo is onder de indruk van de AMR23. “Het is duidelijk dat Aston Martin een stap heeft gezet”, vertelt de Chinees. “Fernando Alonso leek de afgelopen twee dagen heel competitief. Ik denk dat hij één van de toppers in het middenveld wordt.”

Zhou reed vrijdag de snelste tijd, al deed hij dat op de zachtste bandenset. Hij denkt dat ook Alfa Romeo progressie heeft geboekt. “Het lijkt erop dat we allebei een stap hebben gezet. Op de afgelopen twee dagen leken zij iets sneller, maar we staan dichtbij”, vervolgt Zhou. “Ik heb het gevoel dat er nog gebieden zijn waarop ik me kan verbeteren en dat het weer een spannend gevecht zal worden.”

Kevin Magnussen sluit zich aan bij Zhou. "Aston Martin ziet er snel uit", antwoordt de Haas-coureur op de vraag welk team hem opvalt. "Ze zien er constant goed uit in de lange runs. En als ze voor een rondetijd gaan, dan lijken ze dat ook te kunnen. Het lijkt er dus op dat ze een grote stap hebben gezet. Maar we zullen zien."

Esteban Ocon is voorzichtiger met voorspellen. “Het is nog te vroeg om echt een conclusie te trekken”, reageert de Alpine-rijder. “Met deze auto’s is het zo eenvoudig om van vijf seconden langzamer naar vijf seconden sneller te gaan in één run. Het is dus lastig te zeggen, gezien de hoeveelheid brandstof, het managen van de energie en de motorstanden waarmee wordt gereden. Aston Martin ziet er zeker competitief uit, maar dat geldt ook voor Williams. Ik verwacht kleine verschillen, zoals altijd.”

Video: Christijan Albers analyseert Aston Martin AMR23