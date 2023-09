Door het hobbelige asfalt in Singapore was Red Bull Racing genoodzaakt de rijhoogte van de RB19 te verhogen, wat een negatieve invloed had op de performance van de Formule 1-auto. Het lukte Max Verstappen wel om van plaats elf naar vijf te rijden, terwijl Sergio Perez de achtste plek veiligstelde. De worstelingen bij het Oostenrijkse F1-team gaf Ferrari-coureur Carlos Sainz de kans om de race te winnen en daarmee een einde te maken aan de Red Bull-hegemonie. De concurrentie is echter van mening dat Red Bull er op Suzuka gewoon weer staat.

"Ze wonnen al zoveel omdat zo sterk waren. We moeten dat, ondanks dat ze er niet goed bij zaten in Singapore, niet vergeten", zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff, die van mening is dat een andere racewinnaar goed is voor F1. "Ik twijfel er niet aan dat ze straks op gewone circuits weer sterk zijn. Maar een andere winnaar en een podium zonder hen is een verademing. We moeten de positieve dingen zien in een jaar waarin Red Bull domineert." Mercedes-collega Lewis Hamilton stemt in met de woorden van zijn chef en vond het goed om te zien dat er nu andere teams op het podium stonden.

Sainz stelt dat Ferrari optimaal profiteerde van een zeldzame kans, maar verwacht dat Red Bull gewoon weer verdergaat met winnen. "Het verbaast me niets als ze de laatste paar races van het seizoen gewoon winnen", aldus de Spanjaard. "Singapore gaf ons de kans. Die hebben we goed gepakt. Ik denk wel dat Red Bull de rest van het seizoen gaat winnen en dat ze heel lastig te verslaan zijn. Het zou geweldig zijn voor F1 als Ferrari, McLaren, Mercedes en Aston Martin twee of drie tienden per ronde sneller worden, zodat ze Red Bull kunnen uitdagen. Maar het is de waarheid dat Red Bull dit jaar de auto op orde heeft en ze het geweldig doen. Ze verdienen om te winnen wat ze winnen."

Norris denkt inderdaad dat Singapore een one-off is voor Red Bull, maar zegt eerlijk nog nooit zo'n slechte auto te hebben gezien als de RB19 in de kwalificatie. "Dit was misschien een droom, maar ik weet zeker dat Red Bull er komend weekend weer staat", aldus de McLaren-coureur. "Ik weet niet waar ze afgelopen weekend mee worstelden, maar toen ik Verstappen zag, moest ik lachen. Ik had nog nooit zo'n slechte auto gezien. Max moest er ook om lachen. We gaan het in Japan wel zien. Ik denk dat ze dan weer bovenaan staan."

Allard Kalff over einde zegereeks Max Verstappen: “Hij gaat daar heel volwassen mee om”