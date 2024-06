Concurrentie Red Bull: "RB20 zal in Barcelona de sterkste zijn"

De afgelopen races had Red Bull Racing het zwaarder dan menigeen had gedacht. Het Formule 1-team uit Oostenrijk hoopte dat met de RB20 de problemen met het rijden over hobbels en kerbs opgelost zou zijn, maar na de races in Miami, Imola, Monaco en Canada blijkt dat niet zo te zijn. De renstal won met Max Verstappen wel twee van de vier races, maar er moest harder voor gevochten worden dan werd voorspeld. Voor de komende Grands Prix ziet het er een stuk beter uit. Barcelona, Spielberg en Silverstone zijn traditionelere circuits, met gladder asfalt en minder agressieve kerbstones.

Dat is ook de reden waarom Ferrari-coureur Charles Leclerc voorspelt dat de formatie uit Milton Keynes de komende races dominant gaat zijn. "De sterke punten van Red Bull zullen denk ik in Barcelona beter zichtbaar zijn", vertelt de Monegask nadat hij opgaf in de GP van Canada. "Maar we gaan het zien. Daarachter zal het erg dicht bij elkaar zitten."

Niet alleen Leclerc verwacht een sterker Red Bull in Barcelona. Ook George Russell - die in Montreal zijn eerste podium van het seizoen behaalde - gaat ervan uit dat de formatie uit Milton Keynes in Spanje voor de rest van het veld staat. "Het is geen geheim dat ze de afgelopen drie races het wat lastiger hadden, maar toch wonnen ze er daar twee van", legt hij uit. "Ik verwacht dat ze op de traditionelere circuits in Europa weer een stapje zetten. Wij moeten afwachten hoe hun pace gaat zijn."

Meer over de problemen met de kerbs en hobbels van Red Bull: Formule 1 Max Verstappen: "Pijnpunten Red Bull zijn op te lossen zonder RB20 te verzwakken"

Kan Mercedes aanhaken?

De verwachting is dat achter Red Bull het een spannende strijd wordt. Ferrari, McLaren en Mercedes hebben de afgelopen races mooie dingen laten zien. Laatstgenoemde team was tijdens de race in Canada verrassend snel, volgens sommigen zelfs snel genoeg voor een zege. Russell zag de verbeteringen al langere tijd aankomen. "De cijfers uit de fabriek lieten zien dat we met deze updates flink wat performance hadden gevonden", onthult de Brit. "Barcelona gaat voor ons allemaal interessant zijn, maar ik geloof dat we mee kunnen doen."

Ook Lando Norris verwacht dat de Duitse renstal een stap heeft gezet. De McLaren-coureur finishte in Montreal voor de Mercedes-coureurs, maar zag dat Russell en Lewis Hamilton dichterbij zaten dan voorheen. "Als ze de komende races ook sneller zijn en met Ferrari Red Bull en ons mee kunnen vechten, dan gaat het alleen maar leuker worden", vertelt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Het wordt ook verraderlijker en stressvoller, want dan doen er acht auto's mee en dat maakt het uitdagender voor ons allemaal. Dat is voor ons en voor iedereen die kijkt leuker."

Video: De analyse van de GP van Canada door Rick Winkelman, met een vooruitblik naar Spanje