Alpine had het grootste deel van het Formule 1-seizoen 2022 de vierde snelste auto in handen en is de favoriet om achter Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes als vierde te eindigen bij de constructeurs. Een van de belangrijkste factoren was het agressieve ontwikkelingsprogramma, waardoor het steeds dichter bij de kop van het veld kwam. De aangepakte vloer heeft Alpine veel performance geleverd, maar in Austin komt er nog een upgrade. De felle aanpak weerspiegelt het werk aan de F1-auto voor 2023. Die ontwikkeling vindt momenteel plaats in de windtunnel en CFD-faciliteiten. Alan Permane, sportief directeur bij Alpine, zegt dat er eerste aanwijzingen zijn van significante verbeteringen. Dit biedt een optimistische vooruitblik op het bijhalen van de topteams. "Ze zijn al flink op weg met de auto van volgend jaar", antwoordt Permane op de vraag over de vorderingen voor 2023. "Het ziet er goed uit."

Het Franse merk werd dit jaar al meerdere keren geteisterd door technisch malheur, iets dat ze een hoop punten kostte. Al aan het begin van 2022 liet Alpine weten de grens op te gaan zoeken met de auto, waar het op de lange termijn de vruchten van wil plukken. "We zijn een aantal keren geraakt door onbetrouwbaarheid, maar dat hadden we al ingecalculeerd", gaat de Brit verder. "We hebben grote wijzigingen doorgevoerd aan de motor en versnellingsbak. We wisten dat hier problemen van zouden komen, maar dat is waar we voor zijn gegaan. Dat het lastig zou worden stond al vast, maar ook dat het performance zou opleveren was al duidelijk. Dat is gebeurd. We zijn onwijs blij met de manier waarop het gaat."

Permane prijst de inspanningen van het personeel in de fabriek, dat voortdurend met verbeteringen komt. Dit gebeurde in Singapore met de nieuwe vloer. "Dit is de vierde versie en in Austin wordt het versie 4B", aldus de engineer. "Er komt dus een update, maar die is iets minder groot. Het is vooral zo dat onze windtunnel erg goed werkt. We vinden veel dingen. De meegebrachte upgrade naar Singapore zou sowieso een sterke worden, maar die bleek uiteindelijk dubbel zo sterk zijn."

