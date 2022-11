Wolff wil geen onderzoek naar Perez: "Red Bull heeft genoeg crises gehad"

Bij Red Bull Racing is er een streep onder de gebeurtenissen in Sao Paulo gezet. Teambaas Christian Horner herhaalde tijdens de persconferentie in Abu Dhabi nog maar eens dat beide coureurs na de race 'open en eerlijk tegen elkaar' zijn geweest en dat de onderlinge dynamiek nog goed is. Het team hoopt de episode daarmee achter zich te laten, of zoals Horner dat zelf onder woorden bracht: "We laten dit topjaar niet overschaduwen door wat er in Brazilië is gebeurd."

Door die gebeurtenissen in Brazilië is de Q3-crash van Sergio Perez in Monaco wel onder een vergrootglas komen te liggen. Publiekelijk zeggen de coureurs en Red Bull-kopstukken niets over de reden die Verstappen heeft, maar meerdere signalen (telemetrie, gesprek in Baku, onboardbeelden) wijzen op de kwalificatie in het prinsdom. Het heeft ook de vraag opgeroepen of een FIA-onderzoek naar de crash van Perez gewenst is. Mohammed Ben Sulayem heeft vrijdag laten weten dat de FIA dit niet op eigen houtje gaat doen. Plannen voor een onderzoek zijn er niet, al wil de FIA dat onderzoek wel instellen als er bewijs aan de oppervlakte komt of als andere team erom vragen.

'Red Bull heeft geen nieuwe PR-crisis nodig'

Dat laatste lijkt niet te gaan gebeuren. In de zaterdagse persconferentie voor teambazen geven verschillende rivalen aan dat zij niet naar de FIA stappen. "Als we in deze sport iets zien dat onderzocht moet worden, dan moeten we veel sneller reageren. Monaco is al lang geleden. We zijn nu in Abu Dhabi en de trein van Monaco is al lang vertrokken van het station", reageert Zak Brown. Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto gaat de FIA niet pushen. "Het is helemaal niet aan ons, ook niet om te oordelen. De FIA heeft alle data en ik ben ervan overtuigd dat ze daar op het moment zelf al naar hebben gekeken. Zoals Zak terecht zegt, moeten we nu vooral vooruit kijken."

Ook Toto Wolff, die vorig jaar verbaal fel vocht met Horner, acht een onderzoek overbodig. "Monaco is qua GPS sowieso slecht te analyseren en bovendien is het al lang geleden. Ik ken Sergio vrij lang. Zou een coureur echt zijn auto in de vangrail zetten en het risico nemen om zijn versnellingsbak te beschadigen? Op de manier waarop hij crashte, loop je het risico dat je helemaal achteraan de grid belandt. Als je de auto wilt parkeren, dan doe je dat wel op een andere manier." Daar komt bij dat Wolff Red Bull nu niet zo nodig een hak wil zetten: "Dat team heeft in de voorbije weken al genoeg PR-crises gehad en heeft er niet nog één nodig."

Video: De crash van Sergio Perez in Monaco in beeld