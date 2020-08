Teams krijgen langer de tijd om Concorde Agreement te tekenen

Het huidige Concorde Agreement loopt aan het einde van dit jaar af en de onderhandelingen over een nieuwe meerjarige overeenkomst duren al jaren. Vooral de paraaf over de herverdeling van de inkomsten en het budgetplafond bleken en blijken hete hangijzers. Eind vorig jaar leek er een einde aan de impasse te komen en lag er een overeenkomst, maar door de coronacrisis is er een nieuwe ronde aan onderhandelingen nodig gebleken.

Onder andere Ferrari en McLaren gaven al in juli hun akkoord, maar andere teams waaronder Mercedes zijn nog niet geheel tevreden over de nieuwe overeenkomst. Teambaas Toto Wolff liet vorige week weten dat zijn team het huidige voorstel niet kan accepteren en dat er nog wat aan de details geschaafd moet worden. Ook zei hij dat er meerdere teams waren die moeite hadden met het huidige voorstel.

Vroegtekenbonus

Teams die voor 12 augustus zouden tekenen zouden daarvoor een bonus ontvangen van FOM, maar die speciale aanbieding is nu zes dagen opgerekt. “We hebben nog wat laatste, kleine juridische opmerkingen ontvangen die we nu bekijken en dus wordt de deadline voor de vroege aanmelding naar 18 augustus verschoven”, laat de Formule 1 weten. De definitieve uiterste deadline – zonder bonus – blijft eind augustus.

Afgelopen weekend nog liet de Formule 1 weten vast te houden aan de deadlines en dat begreep Wolff. Hij voorziet dan ook geen problemen nu de deadline wat wordt opgerekt. “Ik denk dat Formule One Management [met hun deadlines] alleen maar wil bereiken dat het geen voorslepend proces wordt. Ik begrijp volkomen hoe [Formule 1-CEO] Chase Carey hier in staat en waarom hij probeert dit af te ronden. Het is onze sport en we moeten een oplossing vinden. Dit gaat om samenwerken: zij hebben teams nodig en wij een sterke commerciële rechtenhouder. Ik snap dat ze een streep in het zand trekken, ze willen actie en dat doen ze erg succsvol. Maar we moeten het nu niet vast willen pinnen op een dag of twee, of een paar weken.”

Met medewerking van Luke Smith