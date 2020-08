Horner verwacht ook steun van Mercedes voor Concorde Agreement

De eerste contouren van een nieuwe overkoepelende afspraak voor de Formule 1 lagen al vorig jaar op tafel, maar door de coronacrisis zijn er wat aanpassingen gemaakt. Rechtenhouder Liberty Media wil nu dat alle partijen zich voor 12 augustus aanstaande achter de definitieve overeenkomst scharen. Maar nu ligt opeens Mercedes dwars. Teambaas Toto Wolff liet gisteren weten dat zijn team het Concorde Agreement in zijn huidige vorm niet zal steunen en dat de meeste teams bezwaren hebben tegen de overeenkomst, maar niet bereid zijn om dat in het openbaar te zeggen omdat ze “in de kont” van Liberty Media zijn gekropen.

In het nieuwe Concorde Agreement is de verdeling van de inkomsten van de Formule 1 drastisch aangepakt. Om de geldstromen wat eerlijker te verdelen krijgen sommige teams nu een groter deel van de taart, terwijl anderen (de grote teams) juist moeten inleveren. Het belangrijkste argument tegen de nieuwe overeenkomst voor Mercedes is echter dat het de laatste jaren de sport domineert, maar daarvoor weinig erkenning krijgt. “Mercedes heeft enorm bijgedragen aan de sport de laatste jaren. Naast ons winnende team hebben we de coureur in huis die wereldwijd het meest tot de verbeelding spreekt. We vinden dat we in de onderhandelingen niet zijn behandeld zoals we behandeld hadden moeten worden", zei Wolff gisteren.

Holistische benadering

En dus wil de Oostenrijker verder onderhandelen, maar zijn Red Bull-collega Horner denkt dat alles nog voor de deadline afgerond zal worden. “Dit is nu de derde keer dat ik dit hele proces meemaak. Het verloopt wat anders dan de vorige keren, maar ik denk dat de afspraken zijn zoals ze zijn. De inhoud is uiteraard vertrouwelijk tussen de teams en de promotor [Liberty Media], maar je moet naar het grotere geheel kijken en dit zien als een zakelijke overeenkomst. We hebben Liberty Media hard nodig om zoveel mogelijk winst, belangstelling en verslaggeving voor de sport te genereren, uiteindelijk profiteren we daar allemaal van. Je moet er een beetje holistisch naar kijken, je krijgt nooit alles wat je precies wilt. Ik ben er zeker van dat we er de komende dagen uitkomen.”

Overigens staat ook de handtekening van Red Bull nog niet onder het nieuwe Concorde Agreement. “We moeten eerst de finale versie zien, maar het duurt nog maar een paar dagen. Ik voorzie dat alle teams op een bepaald punt wel zullen tekenen", besluit Horner.

Met medewerking van Adam Cooper