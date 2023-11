Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu verzamelden dit jaar in totaal zestien punten, waarmee hun team voorlaatste staat in het klassement voor constructeurs: het heeft alleen Haas (twaalf punten) onder zich. Onder aanvoering van de teruggekeerde technisch directeur James Key denkt Alfa Romeo, dat volgend jaar weer als Sauber op de grid staat en in 2026 het fabrieksteam van Audi wordt, dat het beter is om een volledig nieuwe weg in te slaan met de 2024-auto.

“James is in de eerste week van september bij ons begonnen, dus hij draagt ook bij aan de wagen voor volgend jaar, de C44”, zegt Alessandro Alunni Bravi, de teamvertegenwoordiger van Alfa Romeo. “Samen met hem hebben we het project volledig doorgenomen. Dankzij zijn ervaring hebben we een diepgaande analyse gemaakt van alle gebieden van de auto en beslissingen genomen. De wagen voor volgend jaar wordt geen evolutie van de auto voor dit seizoen, omdat we denken de limiet van het huidige concept te hebben bereikt. Dus we zullen echt een compleet nieuwe wagen hebben, van chassis tot ophanging. Natuurlijk is het eenvoudig om problemen te identificeren, maar je moet ze ook kunnen oplossen.”

Alunni Bravi heeft ondertussen alle vertrouwen in Bottas en Zhou. “Als we in staat zijn onze coureurs een goede auto te geven, dan kunnen zij presteren”, reageert de Italiaan. “Er is geen probleem met onze rijders. Ze hebben ervaring en we hebben gezien dat ze punten kunnen pakken. We moeten alleen wel een auto hebben die onder alle omstandigheden presteert. Dat is tot dusver ons zwakke punt, dat we te veel pieken en dalen hebben en niet constant zijn gedurende het seizoen.”