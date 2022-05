Competitievere Haas zeer leerzaam voor Schumacher, stelt Steiner

Mick Schumacher was in de Grand Prix van Miami dicht bij de eerste punten uit zijn Formule 1-loopbaan. Een crash met uitgerekend zijn goede vriend en mentor Sebastian Vettel voorkwam een toptienklassering. Na afloop was teambaas Guenther Steiner op z’n zachtst gezegd not amused met de actie van zijn pupil. In de aanloop naar de Grand Prix van Spanje van dit weekend is de lucht geklaard, zo zei de teambaas: “We hebben erover gesproken, zoals we altijd doen. We waren het erover eens dat we ons moeten focussen op dit weekend en niet op wat er in Miami gebeurd is. We gaan proberen hier goed te presteren, want we hebben hier al getest. Daardoor hebben we een goede basis om mee te beginnen, om zo goed mogelijk voorbereid aan het raceweekend te beginnen. Hopelijk hebben we geen technische problemen. Miami was uiteraard niet ideaal. Het ging goed totdat de safety car naar buiten kwam. Dat verknalde onze race. Maar na een paar dagen ben je er wel weer overheen en focus je je op de toekomst.”

Volgens Steiner heeft Schumacher veel geleerd van het incident met Vettel: “Hij weet wat hij doet en wat hij nu moet gaan doen. Hij heeft hier enorm van geleerd. Ik heb altijd al gezegd dat het steeds lastiger wordt naarmate je dichter bij de punten komt. Je moet dan omgaan met andere situaties dan wanneer je laatste of voorlaatste rijdt.”

Op de vraag of Miami het beste weekend tot nu toe van Schumacher was, zegt de teambaas: “Het was een goed weekend. In de race kon hij de anderen bijhouden en mensen inhalen. We gingen vooruit ten opzichte van onze startpositie, dus dat was goed. Ik wil niet zeggen dat het een doorbraak was. In de F1 beleef je een doorbraak over meerdere races, niet eenmalig. Hij leert en hopelijk is dit weer een nieuwe stap.”