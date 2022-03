Comeback kid Magnussen scoort vijfde plaats met Haas F1: “Gekte”

Totaal verrast was hij toen Haas F1-teambaas Guenther Steiner hem na de eerste wintertest belde met de vraag of hij het zitje van Nikita Mazepin wilde overnemen. De Deen zei natuurlijk ja en ging tijdens zijn eerste dag terug in een Formule 1-auto meteen als de brandweer. Hij eindigde de tweede testdag in Bahrein zelfs bovenaan. Dat er dit jaar écht rekening gehouden moet worden met Haas, werd zaterdag in de kwalificatie duidelijk: Kevin Magnussen reed de zevende tijd. En in de race op zondag werd hij vijfde, nadat de twee Red Bull-coureurs kort voor het einde waren uitgevallen.

“Dat was erg leuk”, reageerde Magnussen na afloop van de race tegenover onder andere Motorsport.com. “Het voelt zo goed om hier weer te zijn. Ik wil het team enorm bedanken voor het werk dat zij heeft gedaan met de auto. We hadden vandaag gewoon de sterkste wagen van de middenmoot. Ik kon zelfs bijna de hele race een Mercedes voor me zien. De safety car aan het einde hielp ons natuurlijk een beetje, maar het is een heel ander verhaal dan in het verleden. Ik ben dus erg dankbaar. Ik zeg dit het hele weekend al, maar ik nauwelijks geloven dat ik deze kans heb gekregen. P5 in de race, gekte!”

Magnussen vindt dat alle credits naar het team moeten gaan. “Het team heeft fantastisch werk geleverd. Dit resultaat is volledig aan hen te danken. Ik ben immers niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze auto. Het enige wat ik heb gedaan is instappen en rijden, nadat al het werk al gedaan was. Het is gewoon een fantastische wagen.”

De 29-jarige coureur uit Roskilde hoopt dat Haas, dat vorig jaar nog laatste werd in het kampioenschap, de sterk vorm kan vasthouden. “We moeten focussen op het middenveld. We weten dat we geluk hebben gehad met de Red Bulls die uitvielen. Dus als we volgende week zevende zouden worden in Jeddah, dan is dat eigenijk net zo goed als het resultaat dat we vandaag hebben behaald. We hebben gewoon mazzel gehad dat we hier vier punten meer hebben gescoord dan we anders hadden gekregen voor P7.”