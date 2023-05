Combi-deal: Wint Max Verstappen de drie F1-races in Amerika?

De populariteit van de Formule 1 heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Met name in Amerika, voorheen terrein waar de sport weinig voet aan de grond kreeg, is een grote sprong gemaakt. De stijgende belangstelling komt vooral door de Netflix-hitserie Drive to Survive.

Met de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas in Austin staat er al een aantal jaren een race op Amerikaanse bodem op het programma. De expansiedrift van de F1-bazen is echter aanzienlijk. In 2022 vond voor het eerst de Grand Prix van Miami plaats op een nieuw ontworpen stratencircuit. Eind dit jaar komt er nog de GP van Las Vegas bij, waar de coureurs onder meer over de fameuze Strip razen.

Driemaal raak voor Max Verstappen in Amerika?

