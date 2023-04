Op het Jeddah Corniche Circuit was Max Verstappen dé favoriet voor de pole-position. Hij was in de vrije trainingen met gemak de snelste en leek daarom ook op weg naar zijn 22ste pole-position, totdat problemen met de aandrijfas in Q2 roet in het eten gooide. Het betekende een vijftiende startplek voor de tweevoudig wereldkampioen. Op zondag reed hij zijn Red Bull alsnog naar de tweede plek, achter teamgenoot Sergio Perez.

Voor de andere Nederlandse Formule 1-coureur, Nyck de Vries, was de kwalificatie er een om te vergeten. De AlphaTauri-coureur miste de derde vrije training door een motorwissel, waardoor er kostbare tijd verloren ging. In de kwalificatie was niet volledig opgeladen batterij deels de boosdoener volgens De Vries, die slechts achttiende werd en opnieuw verslagen werd door stalgenoot Yuki Tsunoda.

Kortom, het was in Saudi-Arabië geen geweldige kwalificatie voor de Nederlanders, maar dat zou op het Albert Park in Australië weer een heel ander verhaal kunnen worden. De statistieken zijn hier niet heel gunstig voor Verstappen, die in zijn zes keren in Melbourne - van 2019 tot en met 2021 ontbrak de race vanwege corona - nog nooit van de pole-position vertrok. Bovendien dateert de laatste Red Bull-pole-position hier van 2013, toen Sebastian Vettel als sterkste uit de bus kwam. Wat nu wel in het voordeel van Verstappen spreekt, is het feit dat zijn RB19 in de openingsraces de sterkste bleek te zijn, en dat op twee verschillende soorten circuits. Op papier zou enkel teammaat Perez een bedreiging moeten vormen voor de Nederlander, al zou Aston Martin nog voor een verrassing kunnen zorgen.

Voor Nyck de Vries is het zijn eerste keer in Melbourne. AlphaTauri heeft flink wat werk te verzetten na de teleurstellende openingsrace in Bahrein en het iets betere, maar nog steeds niet geweldige, vervolg in Jeddah. De Vries voelde dat een plaats in Q2 in Jeddah mogelijk was, maar hoopt in Albert Park een nog grotere stap voorwaarts te kunnen zetten.

