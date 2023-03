De seizoensopening in Bahrein kon voor Max Verstappen niet beter verlopen. De regerend wereldkampioen claimde op zaterdag de pole-position en reed zondag zonder problemen naar de 25 punten. Rivalen Ferrari en Mercedes hadden de handen vol aan hun eigen problemen. Zo viel Charles Leclerc weer eens uit met motorische problemen en bleek de W14 niet veel beter dan de geplaagde voorganger. Verstappen kreeg alleen uit de hoek van teamgenoot Sergio Perez enige tegenstand, maar had ook van de Mexicaan weinig te duchten in zijn jacht op de zege.

Voor landgenoot Nyck de Vries was het een lastiger weekend. De AT04 had moeite met de langzame bochten en het ruwe asfalt van het Bahrain International Circuit. Voor de GP van Saudi-Arabië zijn de verwachtingen in Faenza een stuk hoger. Het gladde, gloednieuwe asfalt en het razendsnelle Jeddah Corniche Circuit bieden perspectief. "Het asfalt in Bahrein is volgens mij aardig oud, dus ik heb er alle vertrouwen in dat Saudi-Arabië een ander verhaal wordt", zo zei de Fries. "Ik moet zeggen dat we positief verrast waren over ons tempo in de race. We stonden er duidelijk bij, maar we hebben nog maar een weekend gehad. Er zijn meer weekends nodig om een goed beeld te krijgen en om conclusies te kunnen trekken." De Vries voerde na de openingsrace bovendien nog een Pirelli-bandentest uit, waardoor hij waardevolle kilometers kon maken.

