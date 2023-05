Max Verstappen en Nyck de Vries zullen niet met een fijn gevoel terugdenken aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. De regerend wereldkampioen moest in zowel de sprintrace als de GP teamgenoot Sergio Perez voor zich dulden, die daardoor wat afknabbelde van zijn achterstand in het wereldkampioenschap. In de achterhoede kon Nyck de Vries ook geen vuist maken. De F1-rookie begon nog sterk met de zesde tijd in de training, maar hij crashte vervolgens in de kwalificatie. In de nieuwe Sprint Shootout eindigde hij als laatste, om in de Grand Prix opnieuw in de muur te eindigen.

Gelukkig komt er voor beide heren dit weekend alweer een kans op revanche: de Grand Prix van Miami. Verstappen won vorig jaar op het Miami International Autodrome en hoopt dat kunstje dit seizoen opnieuw te flikken. De Vries zal de critici de mond willen snoeren met een sterk weekend. Teamgenoot Yuki Tsunoda heeft al laten zien dat een goed resultaat haalbaar is met de AT04, nu is het aan de Fries om te stralen.

