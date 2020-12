Column: Toto, wanneer krijgt Russell het verdiende Mercedes-zitje?

Beste Toto, allereerst hopen we natuurlijk dat de tafeltjes in de pitbox en het motorhome nog volledig intact zijn. Zondag was er meermaals aanleiding tot uw befaamde handbeweging om even wat frustratie af te reageren, maar dat geheel terzijde. Russell ging om te beginnen best netjes met zijn teleurstelling om. Zo stortte hij zich eerst ter aarde in de paddock en deed hij nadien professioneel zijn verhaal bij de TV-ploegen en later nogmaals bij ons als schrijvende pers. Welbespraakt en vrij volwassen na zo'n gemiste kans.

We nemen aan dat er zondag in de debrief al lang genoeg is gesproken over het geblunder met de banden, dus we zullen geen extra zout in die wonden strooien. Nou ja, in onze analyse van het weekend werd dat voorval nog wel omschreven als 'een goocheltruc waar Hans Klok jaloers op kan zijn', waarvoor excuus. Nu zegt Hans Klok jullie misschien niet alles, maar goed: tijd voor serieuzere zaken. De verrichtingen van Russell en die van Valtteri Bottas om precies te zijn.

Toptalent Russell pakt het geboden podium met verve

De invaller voor Lewis Hamilton liet zondag zien dat hij bijna hetzelfde huzarenstukje kan verrichten als een zevenvoudig wereldkampioen. Natuurlijk is en blijft Hamilton van de buitencategorie en is hij indrukwekkend constant, maar dat doet niets af aan de prestatie van zijn vervanger. U, wij en alle volgers wisten al dat Russell een groot talent is, maar afgelopen weekend heeft hij z'n visitekaartje ook aan een breder publiek afgegeven. En hoe. Zo was zijn zitpositie door een stoeltje van drie jaar oud niet eens optimaal, moest hij kleinere schoenen aan en drukte hij tijdens de kwalificatie nog geregeld op verkeerde knoppen. Dat hij ondanks die beperkingen toch de Grand Prix van Sakhir leek te domineren, zegt veel.

Om te beginnen zegt het veel over jullie auto maar ook over Russell zelf, die een puike prestatie heeft neergezet in een vreemde bolide en zonder al teveel voorbereidingstijd. Naast zijn talent en pure snelheid toont dit zijn aanpassingsvermogen aan, een belangrijk kenmerk van grote talenten. Zo beschikt Mick Schumacher ook over enig talent, maar heeft hij in de voornaamste juniorklassen steeds een aanloopjaar nodig gehad. Russell wist daarentegen wel meteen te oogsten: GP3-kampioen in zijn debuutseizoen en een jaar later hetzelfde tafereel in de (sterk bezette) Formule 2. Het onderscheidt toptalenten doorgaans van gewoon goede coureurs. Zijn entree bij uw kampioensformatie onderstreept dat. In de povere Williams bleef hij voor het grote publiek nog deels onder de radar, maar dat is nu veranderd.



Ten tweede zegt het afgelopen raceweekend veel over Bottas. U zegt het niet hardop en dat valt ook te prijzen, maar we weten allemaal dat de ‘ideale wingman’ gezichtsverlies heeft geleden. Verliezen van recordjager Hamilton valt nog te verkopen, maar ontmaskerd worden door een 22-jarig ventje dat zomaar instapt is een ander verhaal. Valtteri gaf dat donderdag trouwens ook al toe in de FIA-persconferentie. “Ik zal er niet goed uitzien als ik verlies.” Nou is hij wel voor Russell geëindigd, maar we weten allemaal dat die uitslag niet het hele verhaal vertelt. Bottas heeft een beste knauw gekregen. De Fin zegt ieder jaar voor de titel te gaan, maar dat is nog niet gelukt en zal waarschijnlijk ook niet gaan lukken. Bottas is een ideale tweede man – daarom ook zo makkelijk in uw team – en zal dit ook blijven. Geen schande, maar wel de realiteit. We kunnen van Valtteri 2.0 nog wel doortellen tot 99.0, maar veel verschil zal het niet maken.

Russell maakt aanspraak op een Mercedes-zitje in 2022

Dan moeten we nog even de consequenties bespreken. Toen we u op vrijdag vroegen of de Sakhir GP een directe krachtmeting tussen Bottas en Russell zou worden voor een Mercedes-zitje in 2022, reageerde u nogal fel. Net als Valtteri zelf trouwens, die aangaf dat media graag drama creëert en geruchten de wereld in helpt. Het zij jullie vergeven. Maar goed: Bottas kan met de kennis van nu toch niet meer met droge ogen in die Mercedes worden gezet in 2022, als Hamilton in ieder geval dat andere stoeltje blijft bezetten? Russell had zijn adelbrieven al wel getoond, maar heeft nu overtuigend bewezen dat hij zo spoedig als mogelijk in een topauto hoort te zitten. Een auto op zijn maat dus, figuurlijk in dit geval.

U doet er trouwens goed aan om Russell ook zo snel mogelijk zo'n kans te geven. Bij Williams wordt het geduld namelijk danig op de proef gesteld. Hij heeft in de pers al meermaals aangegeven het frustrerend te vinden dat hij geen wapens heeft om met zijn F2-makkers Lando Norris en Alexander Albon te vechten. Het geduld raakt gestaag op en als er aan het eind van zijn uitleenperiode bij Williams nog geen kansen komen, melden zich vast andere kapers op de kust. Want zou Helmut Marko geen talentvolle junior kunnen gebruiken? Om een vertrek van Russell na alle jaren waarin jullie in hem hebben geïnvesteerd te voorkomen, is er eigenlijk maar één remedie: Russell in ieder geval per 2022 promoveren naar het fabrieksteam.

Naast uw eigen belang – om Russell niet te verliezen – is dit ook een manier om miljoenen Formule 1-fans over de hele wereld een pleziertje te doen. Met Mercedes als dominante factor smachten mensen immers naar meer spanning dan dat nu het geval is. Dat kan vooral werkelijkheid worden met een sportieve strijd binnen het beste team. Nou zal het woord ‘strijd’ meteen herinneringen oproepen aan de tijd met Rosberg naast Hamilton en wilt u zo’n scenario niet nogmaals meemaken. Maar met Russell lijkt de situatie iets anders, zowel qua persoonlijkheid als ook qua intrinsiek talent. Misschien heeft Russell geen psychologische oorlogsvoering nodig en kan het enkel op de baan worden uitgevochten? Hoe mooi is dat?

Als u er inmiddels ook zo over denkt, lijken F1-fans nog een jaartje geduld te moeten hebben. Al is het tot slot nog wel interessant om te melden wat Russell zondagavond tegen de schrijvende pers zei. “Ik hoop dat ik Toto wat hoofdpijn heb bezorgd voor 2022, maar misschien al wel eerder…” Dat laatste is nogal vreemd omdat het contract van Bottas in kannen en kruiken is en Russell zelf ook al bij het kruisje heeft getekend voor Williams. Krijgen we nog een konijn uit de hoge hoed of zinspeelt hij op de aanstaande contractonderhandelingen met Hamilton? Hoe dan ook, voor 2022 rekent de F1-gemeenschap wel alvast op u. Oja, mocht het dan wel tot een felle strijd met Hamilton komen, hoeft u daar op zich ook niet wakker van te liggen. U wilt immers een stap terug doen en iemand anders naar voren schuiven als teambaas, maar goed: dat is weer een heel verhaal op zich en iets voor een andere keer.

