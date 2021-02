Column: FOM tornt met sprintraces aan fundament Formule 1

Al sinds de overname van Liberty Media in 2017 rommelt het in de Formule 1 geregeld tussen de vernieuwingsgezinde Amerikaanse eigenaars en de op tradities gestelde Europese teams en volgers van de sport. Een van de twistpunten is de opzet van het raceweekend dat volgens FOM veel aantrekkelijker kan en waar donderdag dus over gestemd gaat worden.

Op zich is het geen probleem dat FOM een andere invulling wil van de kwalificatie. Het morrelen aan het plaatsingsproces is al zo oud als de Formule 1 zelf en het Amerikaanse idee van een kwalificatierace is niet eens zo gek, mits daarbij natuurlijk wel wordt voorkomen dat de teams al te veel op kosten worden gejaagd (motorslijtage, vervanging van beschadigde onderdelen). Waar het echter mis dreigt te gaan is dat de Formule 1-organisatie ook WK-punten wil toekennen aan deze zaterdagse sprintraces. Dat druist in tegen alles waar het wereldkampioenschap Formule 1 en Grand Prix-racen voor staan.

De Grand Prix-racerij kent een lange historie. De eerste autorace werd in 1894 in Frankrijk georganiseerd en niet veel later – in 1906 om precies te zijn – werd in hetzelfde land voor het eerst een race verreden die de naam Grand Prix droeg. Het betrof een race over twee dagen van in totaal zo'n 1.200 kilometer met als hoofdprijs 45.000 Franse francs, met recht een 'grand prix' (winnaar werd overigens een Renault). De term Grand Prix beklijfde en werd in de jaren twintig en dertig de eretitel voor de zwaarste, langste en meest prestigieuze autoraces ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de internationale autosportfederatie FIA in 1950 bij het opzetten van het eerste WK Formule 1 juist voor die loodzware Grands Prix (en de Indianapolis 500) koos. Door de prestigieuze Grand Prix-races in te lijven kon de organisatie claimen dat dit het belangrijkste kampioenschap ter wereld was en de geschiedenis heeft het gelijk van die gedachte bewezen: In de afgelopen zeventig jaar is de Formule 1 uitgegroeid tot het meest toonaangevende autosportkampioenschap ter wereld.

Dat die sport zichzelf keer op keer opnieuw wil (moet!) uitvinden om aantrekkelijk te blijven voor het publiek is niet meer dan logisch, maar nooit eerder werd er gemorreld aan het principe dat Grands Prix de basis vormen van het kampioenschap. Door nu ook sprintraces van 100 kilometer mee te laten tellen voor dat prestigieuze kampioenschap ondermijnt Formula One Management het fundament waarop de Formule 1 is gebouwd: het testen van de beste coureurs ter wereld in de beste auto’s ter wereld in de zwaarste en meest prestigieuze races ter wereld.